Presa maghiară: Anul record promis în România pentru autostrăzi a început cu zero inaugurări

Potrivit Maszol, după primele cinci luni din 2026, România nu a inaugurat niciun kilometru nou de autostradă. Astfel, rețeaua națională de drumuri rapide a rămas la 1.418 kilometri, în ciuda promisiunilor că acest an ar putea aduce un număr record de inaugurări.

Datele citate de publicație arată că 884 de kilometri de autostradă sunt în prezent în construcție. În paralel, pentru alți 486 de kilometri sunt în desfășurare proceduri de licitație și atribuire a contractelor.

Autostrada Moldovei poate schimba bilanțul

Cel mai mare progres este așteptat pe Autostrada Moldovei (A7), unde lucrează simultan peste 5.000 de muncitori. Dacă termenele asumate vor fi respectate, peste 120 de kilometri ar putea fi deschiși circulației până la finalul anului.

Presa maghiară notează că și Autostrada Transilvania (A3) ar putea fi extinsă cu peste 70 de kilometri în acest an.

De asemenea, închiderea completă a Autostrăzii de Centură a Bucureștiului ar putea aduce încă aproximativ 30 de kilometri noi.

Autoritățile mizează pe 250 de kilometri noi

Dacă toate proiectele aflate în execuție vor fi finalizate conform calendarului, România ar putea inaugura aproximativ 250 de kilometri de autostradă până la sfârșitul lui 2026.

Acest lucru ar transforma a doua parte a anului într-una dintre cele mai active perioade pentru infrastructura rutieră din ultimii ani.