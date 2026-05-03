Incendiu pe autostrada A1, în apropiere de Pecica. O autoutilitară a ars în această dimineață

O intervenție de urgență a avut loc duminică dimineață pe autostrada A1, în apropierea localității Pecica, după ce o autoutilitară destinată transportului de marfă a fost cuprinsă de flăcări.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 06:00, iar la fața locului au intervenit pompierii militari din Arad.

Cum s-a produs incendiul

Potrivit informațiilor transmise de autorități, focul a izbucnit la partea din spate a autoutilitarei, extinzându-se rapid către încărcătură, care era formată din obiecte de mobilier.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta deja cu flacără deschisă, existând risc de propagare.

Intervenție rapidă a pompierilor

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate:

o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad

pompierii voluntari din cadrul SVSU Nădlac

Efortul comun al echipajelor a dus la localizarea și stingerea rapidă a incendiului, limitând extinderea pagubelor.

Pagube și bilanț

Autoutilitara a fost afectată în proporție de aproximativ 40%, însă intervenția promptă a pompierilor a împiedicat distrugerea totală a vehiculului.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime în urma incidentului.