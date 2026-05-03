Prima pagină » Social » Incendiu pe autostrada A1, în apropiere de Pecica. O autoutilitară a ars în această dimineață

Incendiu pe autostrada A1, în apropiere de Pecica. O autoutilitară a ars în această dimineață

Incendiu pe Autostrada A1, lângă Pecica. O autoutilitară încărcată cu mobilier a fost cuprinsă de flăcări.
Incendiu pe autostrada A1, în apropiere de Pecica. O autoutilitară a ars în această dimineață
Sursa foto: ISU Arad
Gabriel Pecheanu
03 mai 2026, 10:59, Social

O intervenție de urgență a avut loc duminică dimineață pe autostrada A1, în apropierea localității Pecica, după ce o autoutilitară destinată transportului de marfă a fost cuprinsă de flăcări.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 06:00, iar la fața locului au intervenit pompierii militari din Arad.

Cum s-a produs incendiul

Potrivit informațiilor transmise de autorități, focul a izbucnit la partea din spate a autoutilitarei, extinzându-se rapid către încărcătură, care era formată din obiecte de mobilier.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta deja cu flacără deschisă, existând risc de propagare.

Intervenție rapidă a pompierilor

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate:

  • o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad
  • pompierii voluntari din cadrul SVSU Nădlac

Efortul comun al echipajelor a dus la localizarea și stingerea rapidă a incendiului, limitând extinderea pagubelor.

Pagube și bilanț

Autoutilitara a fost afectată în proporție de aproximativ 40%, însă intervenția promptă a pompierilor a împiedicat distrugerea totală a vehiculului.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime în urma incidentului.

Recomandarea video

Crezi că actuala criză politică va avea consecințe economice? Răspunde la sondaj
G4Media
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
Gandul
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
Libertatea
Fructul care îți curăță colonul. E delicios și îl găsești în orice supermarket
CSID
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor