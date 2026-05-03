Ziua Mondială a Râsului 2026. De ce este sărbătorită în prima duminică din mai și ce beneficii are râsul pentru sănătate

În fiecare an, prima duminică din luna mai aduce una dintre cele mai optimiste sărbători internaționale: Ziua Mondială a Râsului, un eveniment dedicat bucuriei, sănătății emoționale și conexiunii dintre oameni.

Inițiată în 1998, această zi transmite un mesaj simplu, dar puternic: râsul poate apropia oamenii și poate contribui la o viață mai echilibrată și mai sănătoasă.

Cum a apărut Ziua Mondială a Râsului

Ziua Mondială a Râsului a fost celebrată pentru prima dată pe 10 ianuarie 1998, în orașul Mumbai, la inițiativa medicului indian Madan Kataria, fondatorul mișcării Laughter Yoga (Yoga Râsului).

Conceptul pornește de la ideea că râsul nu este doar o reacție spontană, ci poate deveni un exercițiu conștient, cu efecte terapeutice reale asupra corpului și minții.

Râsul – „cel mai bun medicament”

Specialiștii susțin că râsul are multiple beneficii:

reduce stresul și anxietatea

îmbunătățește starea de spirit

stimulează sistemul imunitar

crește nivelul de energie

ajută la crearea relațiilor sociale

Râsul este considerat una dintre cele mai puternice emoții umane, având proprietăți vindecătoare naturale. Chiar și câteva minute de râs pot schimba radical dispoziția unei persoane.

Yoga Râsului, fenomen global

Pornind de la câteva întâlniri organizate inițial în India, Yoga Râsului s-a extins rapid la nivel mondial. Astăzi există peste 6.000 de cluburi de râs pe toate continentele, unde oamenii participă la sesiuni de exerciții bazate pe râs voluntar și respirație controlată.

Popularitatea acestei terapii alternative a dus la instituirea oficială a Zilei Mondiale a Râsului, menită să promoveze sănătatea emoțională și solidaritatea între oameni.

Mesajul Zilei Mondiale a Râsului

Evenimentul este celebrat în întreaga lume prin activități publice, întâlniri comunitare și momente simbolice dedicate optimismului.

Scopul principal este promovarea:

păcii

prieteniei

fraternității între oameni

unei atitudini pozitive față de viață

Ziua amintește societății moderne că, într-un ritm de viață tot mai alert și mecanic, râsul rămâne un antidot simplu împotriva grijilor cotidiene.

De ce merită să sărbătorim această zi

Indiferent de profesie, statut social sau vârstă, oamenii din întreaga lume aleg să marcheze această zi cu entuziasm, demonstrând că bucuria este un limbaj universal.

Mesajul Zilei Mondiale a Râsului este unul clar: uneori, cel mai eficient gest pentru propria sănătate este să ne oprim câteva momente și să râdem.