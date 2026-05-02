Vaslui: O casă a luat foc din cauza unei butelii schimbate greșit

„Astăzi, 02 mai 2026, în jurul orei 19:35, Secția de Pompieri Huși a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor (EPA) și 11 militari, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Pogonești, comuna Stănilești”, transmite ISU Vaslui.

Incendiul se manifesta la acoperișul casei și în interior, la finalul intervenției, arzând aproximativ 70 de metri pătrați din acoperiș și două camere ale imobilului. De asemenea, autoritățile au scos din casă două butelii pentru a evita producerea unei explozii.

„Din cercetările efectuate la fața locului, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost reprezentată de manevre greșite de operare la schimbarea buteliei”, mai transmit serviciile de intervenție.