Dosar penal pentru un tânăr din Mureș care și-a răpit fosta parteneră pe o autostradă din Austria

Polițiștii din Mureș au deschis un dosar penal pe numele unui tânăr care este acuzat că și-a răpit fosta prietenă în timp ce aceasta se afla pe o autostradă din Austria. Împotriva tânărului fusese emis un ordin de restricție.
ALEXANDRA PANDREA / GMN via MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
02 mai 2026, 20:20, Social

„La data de 2 mai 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș s-au sesizat din oficiu cu privire la o infracțiune de lipsire de libertate săvârșită de un cetățean român, pe teritoriul Austriei”, transmite IPJ Mureș. 

Incidentul s-a produs vineri când un tânăr a alertat autoritățile din Austria că prietena sa a fost răpită de fostul partener. 

„Autoritățile din Austria au transmis către I.P.J. Sibiu o informare cu privire la faptul că, la data de 1 mai 2026, în cursul serii, un tânăr, de 26 de ani, a sesizat organele de poliție din Austria că prietena lui, de aceeași vârstă, a fost răpită de fostul său partener în timp ce aceasta se afla pe o autostradă din Linz”, se arată în informarea autorităților. 

În urma cercetărilor, s-a aflat că suspectul este un bărbat de 28 de ani din Lechința, județul Mureș. Împotriva acestuia fusese emis ordin de protecție provizoriu, valabil până duminică, 3 mai. 

Bărbatul a fost reținut și se află în custodia autorităților maghiare. 

„La nivelul I.P.J. Mureș a fost constituit dosar penal de lipsire de libertate, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta”, mai transmite IPJ Mureș. 

