Monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din Reghin, răsturnate de persoane necunoscute. Poliția face cercetări

Potrivit IPJ Mureș, polițiștii au fost sesizați duminică, prin apel la 112, cu privire la faptul că mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din Reghin ar fi fost răsturnate.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că, în noaptea de 11 spre 12 aprilie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta cimitirului, unde ar fi dislocat, prin împingere, monumentele funerare aferente unui număr de 14 morminte.

Din verificările făcute a reieșit că monumentele nu au suferit distrugeri.

Polițiștii continuă cercetările în vederea identificării persoanelor implicate și luării măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt făcute sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanarea de cadavre sau morminte.