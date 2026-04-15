Reacția Ambasadei Israelului după profanarea din Cimitirul Evreiesc din Reghin

„Ambasada noastră își exprimă profunda îngrijorare față de recentul act de profanare a Cimitirului Evreiesc din Reghin. Asemenea manifestări antisemite sunt cu atât mai grave și mai dureroase cu cât au loc în proximitatea Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului în Israel — o zi solemnă dedicată omagierii memoriei victimelor și reafirmării angajamentului comun de a combate antisemitismul, xenofobia și ura. Condamnăm cu fermitate acest act de vandalism și pe cei responsabili pentru comiterea acestuia. Asemenea fapte contravin valorilor democratice fundamentale și nu pot fi tolerate sub nicio formă”, au transmis reprezentanții Ambasadei.

Aceștia își exprimă încrederea că autoritățile române vor acționa prompt pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor vinovați, precum și pentru restaurarea monumentelor funerare afectate și prevenirea unor incidente similare pe viitor.

„Escaladarea alarmantă a antisemitismului la nivel global reprezintă o amenințare reală pentru comunitățile evreiești din întreaga lume. Respectul față de memorie, precum și combaterea antisemitismului și a oricărei forme de intoleranță constituie o responsabilitate morală și umană pe care fiecare dintre noi trebuie să și-o asume”, mai spun reprezentanții Ambasadei.

Polițiștii au fost sesizați duminică cu privire la faptul că mai multe monumente funerare au fost răsturnate în Cimitirul Evreiesc din Reghin.

În urma verificărilor, s-a stabilit că incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta cimitirului și ar fi dislocat, prin împingere, monumentele funerare aferente unui număr de 14 morminte.

Polițiștii fac cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, în vederea identificării persoanelor implicate și luării măsurilor legale care se impun, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanarea de cadavre sau morminte.