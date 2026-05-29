Fenomen rar sub solul unui cimitir. Peste 5 milioane de albine trăiesc acolo de mai bine de un secol

Rachel Fordyce obișnuia să economisească bani parcând la East Hill Plaza din Ithaca și traversând cimitirul East Lawn în drumul ei spre locul de muncă, la un laborator de entomologie al Universității Cornell.

În timpul unei plimbări în primăvara anului 2022, a observat ceva neobișnuit. Albinele erau peste tot, arată Science Daily.

A adunat câteva într-un borcan și le-a dus șefului ei, Bryan Danforth, profesor de entomologie la Facultatea de Agricultură și Științele Vieții a Universității Cornell.

„Sunt peste tot în cimitir”, i-a spus ea.

Insectele au fost identificate ca fiind Andrena regularis, denumită în mod obișnuit „albina minieră obișnuită”, o specie de albine sălbatice solitare care își face cuibul sub pământ și ajută la polenizarea culturilor și a plantelor sălbatice.

Această simplă observație a dus la o descoperire extraordinară. Cercetătorii au descoperit că cimitirul adăpostește una dintre cele mai mari și mai vechi colonii de albine care își fac cuibul în pământ, documentate vreodată.

Oamenii de știință estimează că situl găzduiește aproximativ 5,5 milioane de albine, concentrate pe o suprafață de 1,5 acri.

Potrivit cercetătorilor, acest număr este comparabil cu peste 200 de stupi de albine și depășește de peste trei ori populația umană a Manhattanului.

De ce cimitirul a devenit un paradis al albinelor

Înregistrările istorice au arătat că A. regularis este prezentă la Cimitirul East Lawn cel puțin de la începutul anilor 1900. Cimitirul în sine datează din 1878.

Oamenii de știință spun că descoperirea întărește ideea că cimitirele pot acționa ca refugii importante pentru biodiversitate. Se știe deja că cimitirele mai vechi, în special cele din orașe, adăpostesc plante, insecte, păsări și mamifere mai puțin obișnuite.

Keven Morse, administratorul cimitirului East Lawn, a spus că a văzut căprioare, gâște, șoimi, vulpi, coioți și nenumărate albine în cei 46 de ani în care familia sa a ajutat la administrarea cimitirului non-profit.

Cercetătorii au explicat că cimitirele oferă un habitat deosebit de bun, deoarece terenul este liniștit, rar deranjat și în mare parte lipsit de pesticide.