Regula necunoscută care strică finalul concediului pe unele insule grecești

O regulă necunoscută poate strica finalul concediului în cazul turiștilor care se află pe unele insule grecești. Este vorba despre turiștii care călătoresc cu avionul. Avertismentul a fost lansat de un utilizator de TikTok.
Petru Mazilu
28 mai 2026, 16:36, Life-Inedit
Regula necunoscută are legătură cu protecția mediului și a fost impusă de autoritățile locale din mai multe insule grecești, potrivit Express. Prin aceasta au fost interzise toate zborurile nocturne pe aeroporturile din zonă pentru a nu perturba activitatea broaștelor țestoase, în special în locurile de cuibărit.

Acestea sunt deosebit de active noaptea, iar luminile și zgomotul provocat de avioane le deranjează. Regula a fost impusă deoarece broaștele din Marea Mediterană sunt pe cale de dispariție.

Regula necunoscută care a afectat numeroși turiști

Interzicerea zborurilor nocturne poate provoca surprize neplăcute turiștilor. În sezonul turistic numeroase curse au întârzieri, iar orice depășire a termenului orar duce la suspendarea zborului până a doua zi. A pățit-o o turistă care a rămas blocată pe insula Zakynthos.

Ea a povestit că avionul trebuia să decoleze la ora 22.00, dar din cauza unei probleme plecarea a fost amânată cu câteva minute. Apoi, la 22.10 călătorii au fost informați că trebuie să coboare din avion deoarece plecarea nu mai este permisă.

Turiștii și-au luat bagajele și au fost transportați la hoteluri din zonă unde au petrecut noaptea. Zborul a fost reluat a doua zi, pe parcursul dimineții.

Regula necunoscută are zeci de ani

Aeroportul Internațional Zakynthos, utilizat frecvent pentru destinații precum Santorini și Kefalonia, a implementat restricțiile de zbor nocturn la începutul anilor 1990. Măsuri asemănătoare se aplică și în alte aeroporturi aflate în zone cu colonii de broaște țestoase.

De aceea, incidente care presupun amânarea zborurilor pentru a doua zi sunt destul de frecvente.

