Marilyn Monroe la 100 de ani / Radiografia toracică, scrisori și rochia „Happy birthday, mr. President” – scoase la licitație, iar sumele se anunță amețitoare

100 de ani se împlinesc pe 1 Iunie de la nașterea lui Marylin Monroe și, pentru că tot ce e legat de ea vinde, casele de licitații și-au anunțat deja intențiile.

Marylin Monroe avea 36 de ani când a murit și a lăsat în urma ei un mister care nu s-a stins nici până astăzi.

Și dovada cea mai concretă a acestui fapt nu vine dintr-un film, dintr-o expoziție sau dintr-o carte, vine din sălile de licitații, unde obiectele care i-au aparținut ajung să valoreze averi.

Iar centenarul nașterii sale a declanșat și un fenomen: „vara lui Marilyn”, adică expoziții, proiecții de film, o carte oficială de aniversare și două licitații majore, organizate simultan de cele mai importante case de profil din lume.

Pentru că, da, tot ce e legat de Monroe vinde.

Două case de licitații, sute de obiecte, milioane de dolari

Heritage Auctions a scos la licitație o colecție de artefacte personale ale actriței – scrisori de mână, fotografii, îmbrăcăminte, opere de artă și accesorii.

Obiectele acoperă o perioadă de aproximativ șapte ani, între 1955 și 1962, și sunt descrise ca un arhivă care „spune povestea vieții lui Monroe în propriile ei cuvinte și în cuvintele celor mai apropiați de ea în ultimii șapte ani din viața sa.”

„Marilyn Monroe rămâne una dintre cele mai durabile și influente figuri din cultura populară americană, o prezență care a modelat generații și continuă să ne captiveze și astăzi”, spune Joe Maddalena, vicepreședinte executiv la Heritage Auctions.

„Aceasta nu este pur și simplu o colecție de artefacte familiare, ci o arhivă remarcabilă de materiale primare care oferă o perspectivă proaspătă asupra lumii sale interioare.”

Julien’s Auctions, casa care a gestionat de-a lungul deceniilor unele dintre cele mai iconice piese Monroe – inclusiv rochia „Happy Birthday, Mr. President” – organizează și ea licitația „100 Years of Marilyn”, programată pentru 4 iunie 2026 în inima Hollywood-ului.

Împreună, cele două licitații prezintă peste 190 de obiecte legate de actriță, de la rochii de seară, scrisori personale și scenarii de film, până la machiaj folosit, documente medicale și obiecte din locuința sa.

Scrisorile și o altă Marilyn

Cel mai tulburător lot al licitației Heritage nu vine din lumea glamourului, ci din viața privată a actriței.

Printre obiectele cele mai surprinzătoare se numără documente niciodată văzute public, care aruncă lumină asupra lumii interioare a lui Monroe – explorând relațiile sale romantice, temerile legate de o sarcină pierdută și reflecțiile sale asupra mortalității.

Licitația include și trei scrisori niciodată văzute, scrise de psihiatrul lui Monroe, Ralph Greenson, care conțin o relatare detaliată a zilei care a precedat moartea actriței.

Prețul de pornire pentru acest lot: 50.000 de dolari.

O altă scrisoare a lui Monroe – denumită „Straits of Dire” – pornește de la 20.000 de dolari.

La baza colecției de la Heritage se află o arhivă provenită din colecția lui Norman și Hedda Rosten, prieteni apropiați și confidenți ai lui Monroe.

S-au cunoscut printr-un prieten comun în 1955 și au împărțit șapte ani intensi împreună. Scrisorile din această colecție citesc ca niște pagini de jurnal – o Marilyn nefiltrată, vulnerabilă, departe de imaginea publică.

Radiografiile – lotul care a șocat lumea

Dincolo de scrisori și haine, licitația „100 Years of Marilyn” de la Julien’s a stârnit o controversă aparte. La vânzare au mers și radiografiile private ale actriței – imagini ale toracelui și pelvisului, realizate în 1954 de ginecologul Dr. Leon Krohn la spitalul Cedars of Lebanon din Hollywood. Documentele poartă numele Marilyn DiMaggio, deoarece actrița era atunci căsătorită cu legendarul jucător de baseball Joe DiMaggio.

Tot din același pachet fac parte radiografiile intestinului gros și stomacului din 1952, comandate de cardiologul actriței, Dr. Myron Prinzmetal. Problemele de sănătate – în special endometrioza și sarcinile pierdute – au urmărit-o pe Monroe toată viața. Fiecare radiografie pornește de la aproximativ 2.000 de dolari, dar ofertanții au ridicat deja sumele semnificativ.

Geanta de 200.000 de dolari și machiajul din ultimul film

Julien’s estimează că o geantă de seară aurie care i-a aparținut actriței ar putea atinge 200.000 de dolari. Tot în licitație intră și un fragment de faianță din baia lui Monroe de pe Fifth Helena Drive din Los Angeles – ultima sa locuință – pentru care există deja o ofertă de 1.000 de dolari.

Printre alte obiecte notabile se numără o rochie de seară din mătase ivoire semnată Jeanne Lanvin din anii ’50, scenariul adnotat al filmului neterminat „Something’s Got to Give”, contractul din 1949 cu agenția William Morris, carnetul de membru al Sindicatului Actorilor din 1956 și un bilet de la farmacia Schwab’s legat de șederea sa la Beverly Hills Hotel.

De la licitație nu lipsesc nici rujul Max Factor folosit în timpul filmărilor la „Something’s Got to Give” și o rimel Helena Rubinstein din jurul anului 1962 – ultimele obiecte de machiaj ale actriței.

„O descoperire, nu o vânzare”

Brian Chanes, director senior la Heritage Auctions, a subliniat caracterul unic al colecției: „Marilyn este pur și simplu o icoană.

Oamenii o adoră și astăzi.

Acest material nu a mai fost cumpărat și vândut de-a lungul deceniilor. Este o descoperire.”

Când ești divă în imaginarul colectiv la 100 de ani de la nașterea ta

Și este, în egală măsură, o oglindă a timpului nostru: la 100 de ani de la nașterea ei, Marilyn Monroe nu este mai puțin prezentă în imaginarul colectiv decât era în 1962.

Fascinația nu s-a stins, s-a transformat.

Din mit în arhivă, din icoană în lot de licitație. Și lumea continuă să plătească, cu generozitate, pentru orice fărâmă din viața celei care a înțeles, mai bine decât oricine, că a fi văzută înseamnă a exista.