Atlantykron, proiectul fondat de Alexandru Mironov la Capidava, primește recunoaștere UNESCO

Recunoașterea vine după un proces național de selecție organizat de Comisia Națională a României pentru UNESCO și reprezintă una dintre cele mai importante validări internaționale primite până acum de proiectul educațional românesc.

Atlantykron este organizat anual pe insula „Inelul de Piatră”, în apropiere de Capidava, și reunește de peste trei decenii oameni din domenii foarte diferite: știință, tehnologie, cultură, literatură, artă, educație sau explorare spațială. Proiectul a început în 1990 ca o tabără de creație și science-fiction inițiată de un grup de tineri pasionați de anticipație și viitor, coordonați de Alexandru Mironov, alături de Sorin Repanovici și scriitorul Aurel Cărășel. În timp, Atlantykron s-a transformat într-o academie de vară interdisciplinară care a atras mii de participanți și invitați din România și din străinătate.

Specialiști NASA, cosmonauți și scriitori SF au ajuns în tabăra Atlantykron

Organizatorii spun că în cei 36 de ani de existență, Atlantykron a avut aproximativ 400 de participanți anual și peste 10.000 de invitați, cursanți și organizatori. Pe insulă au ajuns de-a lungul timpului cercetători, profesori universitari, artiști, inventatori, cosmonauți și specialiști NASA. Printre invitații celebri ai proiectului se numără cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu, inginerul NASA Ravi Prakash, dar și scriitorii SF Norman Spinrad, Joe Haldeman și Robert Sheckley. Atlantykron a găzduit inclusiv teleconferințe cu specialiști NASA și evenimente importante precum Eurocon 2001.

UNESCO validează componenta educațională și culturală

Potrivit comunicatului oficial, procesul de evaluare a analizat impactul proiectelor desfășurate, relevanța activităților pentru domeniile UNESCO și compatibilitatea cu valorile promovate de organizație. Prin noul statut, Asociația Atlantykron va putea utiliza oficial denumirea de „Asociație pentru UNESCO” și identitatea vizuală aprobată de UNESCO. Organizatorii spun că recunoașterea confirmă rolul proiectului în promovarea educației alternative, dialogului intercultural, creativității și dezvoltării durabile. „Atlantykron este un laborator viu de idei, creativitate și prietenie între generații”, a declarat coordonatorul general al academiei, Sorin Repanovici.

Ediția din 2026 are tema „Orizonturi. Dincolo de limite”

Ediția cu numărul 37 a Academiei Atlantykron va avea loc între 31 iulie și 7 august 2026 și va purta tema „Orizonturi. Dincolo de limite”. Organizatorii anunță că programul complet și invitații speciali vor fi prezentați în perioada următoare. În ultimii ani, Atlantykron a devenit unul dintre puținele proiecte românești de educație alternativă care au reușit să îmbine cultura, știința și tehnologia într-un format comunitar și interdisciplinar, într-o perioadă în care tot mai multe inițiative similare dispar sau se mută exclusiv online.