Pe scena unei lumi care a uitat să simtă, un spectacol redă profunzimea iubirii – „CÂNTAREA CÂNTĂRILOR” la TES FEST, Festivalul Internațional de Teatru Idiș

Miercuri, 27 mai, de la ora 19:00, în cea de-a treia zi a Festivalului Internațional de Teatru Idiș, TES FEST, scena Teatrului Evreiesc de Stat este spațiul unei întâlniri artistice de excepție: spectacolul „CÂNTAREA CÂNTĂRILOR”, o producție poloneză inspirată de unul dintre cele mai fascinante și tulburătoare texte biblice din toate timpurile.

Pregătește-te pentru o experiență care face iubirea să pulseze în fața ta!

Inspirat de celebrul poem liric biblic „Cântarea Cântărilor” (Shir ha-Shirim), atribuit regelui Solomon și considerat una dintre cele mai poetice cărți ale Vechiului Testament, spectacolul aduce în prim-plan o poveste despre dor, apropiere, vulnerabilitate și legătura profundă dintre două ființe. În centrul său se află Mirele și Mireasa, personaje care transcend simpla poveste romantică și devin simboluri universale ale iubirii absolute. Dar ceea ce face această montare cu adevărat specială este felul în care reușește să transforme un text vechi de secole într-o experiență profund contemporană. Senzual, poetic și încărcat de simboluri, spectacolul propune multiple niveluri de interpretare: poate fi văzut atât ca povestea intimă a doi oameni, cât și ca o metaforă a unei iubiri care depășește timpul, geografia și chiar condiția umană.

Un text biblic? Da. Dar nu așa cum te-ai aștepta vreodată să-l vezi pe scenă.

Regizat de Jakub Lewandowski, după o idee semnată de Gołda Tencer, spectacolul construiește o atmosferă aparte prin îmbinarea limbii poloneze cu elemente de idiș, oferind publicului o experiență sonoră și emoțională aparte. Această combinație lingvistică reprezintă o punte între memorie, identitate și sensibilitate culturală.

Montarea poartă semnătura artistică a lui Jakub Lewandowski în regie, dar și în coregrafie, scenariu și scenografie, creând o viziune coerentă și profund personală. Muzica originală și aranjamentele muzicale, realizate de Jakub Lewandowski și Patrycja Hefczyńska, completează universul scenic cu accente delicate și emoționante, amplificând forța poetică a poveștii. În distribuție îi regăsim pe Adrianna Kieś și Daniel „Czacza” Antoniewicz, doi interpreți care dau viață unei relații construite din gesturi, priviri, apropiere și tăceri încărcate de sens.

Uneori, cele mai puternice povești nu se strigă, se șoptesc, și exact atunci ajung cel mai adânc în inimă.

Prezentat în limbile poloneză și idiș, cu titrare în română și engleză, spectacolul oferă accesibilitate fără a pierde autenticitatea expresiei artistice. Produs de Teatrul Evreiesc „Estera Rachel și Ida Kamińska” – Centrul de Cultură Idiș din Varșovia, „CÂNTAREA CÂNTĂRILOR” promite să fie unul dintre momentele memorabile ale TES FEST.

Astăzi, când totul pare consumat rapid, „CÂNTAREA CÂNTĂRILOR” vine să încetinească timpul și să redea emoției profunzimea pe care o merităm. Miercuri, 27 mai, de la ora 19:00, la Teatrul Evreiesc de Stat, publicul TES FEST este invitat la o întâlnire rară cu frumusețea fragilă a iubirii, spusă prin poezie, muzică, mișcare și memorie, pentru că unele povești nu se privesc pur și simplu, se simt, se păstrează și, uneori, schimbă ceva în noi.

Biletele pot fi achiziționate exclusiv prin rețeaua mySTAGE, online sau de la casa de bilete a teatrului din str. Iuliu Barasch nr. 15.

Programul detaliat poate fi consultat pe site-ul oficial: https://tesfest.ro/program/