150 de ani de bătăi de inimă în limba idiș: TES FEST 2026 transformă Bucureștiul în capitala mondială a teatrului evreiesc

Desfășurat în perioada 25-30 mai 2026, sub egida Primăriei Municipiului București și cu sprijinul Institutului Cultural Român, festivalul reconfirmă rolul Bucureștiului ca punct de reper internațional pentru cultura idiș contemporană.

Există limbi care se adresează rațiunii și limbi care vibrează direct în conștiința afectivă a umanității. Idiș, această „mame-loshn” (limba mamei) a rezilienței, a umorului rafinat și a unei înțelepciuni milenare, revine pe scena din strada Iuliu Barasch pentru a oferi publicului o experiență culturală de excepție. Acest parcurs artistic onorează memoria anului 1876, când Avram Goldfaden punea la Iași bazele primei trupe profesioniste de teatru idiș din lume, inițiind o moștenire care a refuzat să fie uitată, transformându-se într-un dialog viu între generații.

Timp de șase zile, Teatrul Evreiesc de Stat devine un spațiu de întâlnire și dialog multicultural, reunind trupe de prestigiu din Israel, Germania, Polonia și SUA. Programul ediției curente reflectă o diversitate estetică remarcabilă, de la dramele profunde ale shtetl-ului tradițional, până la viziuni regizorale moderne ce integrează tradiția în limbajul contemporan. Muzica klezmer, cu valențele sale emoționale unice, va întregi acest tablou vibrant, oferind publicului o incursiune senzorială completă în spiritul evreiesc.

PROGRAM TES FEST, EDIȚIA A XI-A

Luni, 25 mai

19:00 ABATORUL DE VISE – Teatrul Evreiesc de Stat (România) – Spectacol de teatru

Marți, 26 Mai

17.30 Conferință incandescența începuturilor teatrului evreiesc – Sevilla Pastor (România) – intrarea liberă

19.00 SHULAMIT – Spectacol de operă (Israel & România)

Miercuri, 27 Mai

10.00 Workshop dans SĂ DANSĂM! (Mark Kovnatsky) (Germania) – intrarea liberă

14.00 Workshop muzică KLEZMER (Mark Kovnatsky) (Germania) – intrarea liberă

17.00 Spectacol muzical UN CÂNTEC, O GLUMĂ ȘI UN STROP ÎN PAHAR (România) – locația: Piața Universității (zona fântinilor arteziene)

17.00 Spectacol muzical BUCHAREST KLEZMER BAND (România) – intrarea liberă

19.00 Spectacol CÂNTAREA CÂNTĂRILOR – Teatrul Evreiesc „Estera Rachel și Ida Kamińska” – Centrul de Cultură Idiș din Varșovia (Polonia)

Joi, 28 Mai

10.00 Workshop dans SĂ DANSĂM! (Mark Kovnatsky) (Germania) – locația: muzeul de Istorie și Cultură a evreilor din România(str. Mămulari, nr.3) – intrarea liberă

14.00 Workshop muzică KLEZMER (Mark Kovnatsky) (Germania) – locația: muzeul de Istorie și Cultură a evreilor din România(str. Mămulari, nr.3) – intrarea liberă

19.00 Spectacol SĂRIȚI, HOȚUL! UN CABARET AL DELINCVENȚILOR (Germania)

Vineri, 29 Mai

10.00 Workshop dans SĂ DANSĂM! (Mark Kovnatsky) (Germania) – locația: muzeul de Istorie și Cultură a evreilor din România(str. Mămulari, nr.3) – intrarea liberă

14.00 Workshop muzică KLEZMER (Mark Kovnatsky) (Germania) – locația: muzeul de Istorie și Cultură a evreilor din România(str. Mămulari, nr.3) – intrarea liberă

19.00 Concert IDIȘUL ESTE COOL! (Germania & România)

Sâmbătă, 30 Mai

18.00 Conferință MOȘTENIREA CULTURALĂ IDIȘ – 150 DE ANI DE TEATRU IDIȘ ÎN ROMÂNIA (România) – intrarea liberă

19.00 Spectacol MOARTEA UNUI COMIS VOIAJOR (SUA & România)

Teatrul este spațiul în care amintirea se transformă în prezență vie. TES FEST 2026 reprezintă invitația noastră la un exercițiu de neuitare și de onorare a unei moșteniri culturale ce aparține întregii umanități. Vă invităm să celebrăm împreună 150 de ani de rezistență prin artă, într-o îmbrățișare culturală ce transcende orice graniță.

Veniți la teatru pentru a auzi vocea unei istorii care ne învață că arta este mântuirea spiritului. Vă așteptăm în strada Iuliu Barasch nr. 15, pentru a scrie împreună următorul capitol al acestui parcurs remarcabil.

TES FEST XI este organizat de Primăria Municipiului București, prin Teatrul Evreiesc de Stat, cu sprijinul Institutului Cultural Român și al Federației Comunităților Evreiești din România.

Biletele pot fi achiziționate exclusiv prin rețeaua mySTAGE, online sau de la casa de bilete a teatrului. Programul detaliat este disponibil pe site-ul oficial: https://tesfest.ro/program/