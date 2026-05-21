Suma fabuloasă pentru care s-a adjudecat un fragment din scara Turnului Eiffel, după ce a fost scos la licitație

O secțiune din scara Turnului Eiffel, care lega etajele doi și trei, a fost vândută la o licitație pentru o sumă fabuloasă.
Ioana Târziu
21 mai 2026, 22:08, Știri externe
O secțiune a scării din Turnul Eiffel, formată din 24 de trepte aranjate în spirală, a fost vândută joi la o licitație, conform Euronews.

Fragmentul din „Doamna de Fier”, cu o înălțime de 2,75 metri, s-a vândut pentru peste 450.000 de dolari. Partea din scară lega etajele doi și trei, la inaugurarea Turnului Eiffel din 1889.

Scările au fost înlocuite de lift

De atunci a fost montat un lift, iar scara a fost demontată și împărțită în 24 de secțiuni.

Casa de licitații, unde a fost vândut fragmentul, a declarat că puține din cele 24 de secțiuni au rămas în Franța și au fost păstrate de cumpărătorii lor inițiali”, mai arată sursa.

Secțiunea provine dintr-o colecție privată, unde a stat 40 de ani. Raritatea ei a dus la estimarea unui preț între 120.000 și 150.000 de euro.

Un alt fragment din scări a fost vândut în urmă cu 10 ani

Deși a fost vândută pentru mult mai mult decât s-a calculat inițial, partea din scară nu este cea mai scumpă vândută vreodată.

În 2016, un fragment similar a fost scos la licitație pentru peste 520.000 de euro.

Cumpărătorii își expun piesele într-un cerc exclusivist de situri al Parisului.

Alte segmente au fost instalate și în grădinile Fundației Yoishii din Yamanashi, Japonia. O alta a fost amplasată lângă Statuia Libertății din New York și chiar la Disneyland.

