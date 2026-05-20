Franța: O mamă s-a sinucis aruncându-se de la etaj împreună cu trei dintre copiii săi

O femeie și trei dintre copiii săi au fost găsiți morți la baza unui bloc din Toulon, Franța. Potrivit anchetei preliminare, mama s-ar fi aruncat de la etajul 13 împreună cu cei trei copii, din cauza unor probleme psihice.
Foto: Freepok
Radu Mocanu
20 mai 2026, 12:35, Știri externe
Trupurile neînsuflețite ale mamei și copiilor au fost descoperite în dimineața zilei de miercuri. Potrivit autorităților, femeia avea 38 de ani și copiii săi aveau vârste cuprinse între trei și șase ani. 

„Conform primelor concluzii ale anchetei efectuate de poliția din Toulon, mama pare să fi sărit de la etajul 13 împreună cu cei trei copii. Femeia prezentase simptome psihiatrice și depresive, care așteaptă confirmarea. În acest moment, nu există dovezi care să sugereze implicarea unei persoane terțe în această tragedie”, a transmis procuratura din Toulon, citată de Le Figaro

Femeia avea în total șapte copii, primii trei din prima căsătorie, iar ceilalți patru din al doilea mariaj. 

Cei patru copii au fost preluați în grijă de autoritățile responsabile și beneficiază de asistență psihologică. 

În cadrul anchetei urmează să fie realizate autopsii și analize toxicologice pentru a aduce clarificări suplimentare. 

