NATO va proteja sediul din Bruxelles cu sisteme anti-drone BOREADES dezvoltate de compania franceză Sopra Steria

Potrivit companiei, sistemele BOREADES vor fi utilizate pentru apărarea sediului central al alianței și a reședinței Secretarului General NATO, pe fondul creșterii amenințărilor generate de dronele fără pilot, scrie Reuters.

Valoarea contractului nu a fost făcută publică, însă oficialii companiei au precizat că selecția a fost realizată în urma unei licitații internaționale la care au participat zeci de producători din întreaga lume.

Sistemele anti-drone BOREADES au fost folosite și la Jocurile Olimpice de la Paris

Tehnologia dronelor și sistemele de combatere a acestora au devenit priorități strategice pentru statele membre NATO, mai ales după conflictele din Ukraine și Orientul Mijlociu, unde vehiculele aeriene fără pilot au fost utilizate intens atât în operațiuni militare, cât și în atacuri asupra infrastructurii civile.

Sistemele anti-drone BOREADES dezvoltate de CS Group sunt deja utilizate în mai multe operațiuni de securitate din Franța. Compania susține că peste 50 de sisteme sunt deja în funcțiune, iar aproape 100 se află în producție.

Aceste echipamente au fost desfășurate inclusiv la evenimente de amploare precum Paris Olympics și parada militară organizată anual pe 14 iulie în Franța.

Experții în securitate consideră că sistemele anti-drone devin o componentă critică pentru protejarea obiectivelor strategice, în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiei UAV și al costurilor reduse de operare ale dronelor moderne.

Prin implementarea sistemelor BOREADES, NATO își consolidează măsurile de apărare împotriva amenințărilor aeriene de mici dimensiuni, considerate tot mai dificil de detectat prin metodele clasice de apărare.