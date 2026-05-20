Garda Revoluționară din Iran avertizează asupra unui război „dincolo de regiune” dacă SUA reiau atacurile.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a amenințat că va extinde un nou război dincolo de Orientul Mijlociu dacă SUA își reiau atacurile împotriva Teheranului.
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
20 mai 2026, 13:04, Știri externe
Avertismentul a venit după ce Donald Trump a amenințat că va ataca din nou Iranul dacă acesta nu acceptă un acord pentru a pune capăt conflictului, relatează The Guardian.

Într-o declarație publicată de agenția de știri semi-oficială Tasnim din Iran, IRGC a declarat: „Dacă agresiunea împotriva Iranului se va repeta, războiul regional promis se va extinde de data aceasta dincolo de regiune, iar loviturile noastre zdrobitoare în locuri pe care cu greu vi le puteți imagina vă vor reduce în cenușă”.

Avertismentul vine după ce președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul ar putea ataca din nou Iranul dacă nu se ajunge la un acord privind o soluționare durabilă în următoarele zile.

