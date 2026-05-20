ONU avertizează asupra unui posibil dezastru nuclear în Emiratele Arabe Unite după atacul asupra centralei Barakah

Avertismentul vine după un atac cu drone produs în apropierea centralei nucleare Barakah, situată în Emiratul Abu Dhabi, la aproximativ 300 de kilometri de capitala Emiratelor Arabe Unite. Autoritățile emirateze au confirmat că în urma atacului a izbucnit un incendiu în apropierea instalației nucleare.

Rafael Grossi a subliniat că Barakah este o centrală nucleară operațională care găzduiește mii de kilograme de material nuclear, inclusiv combustibil nuclear proaspăt și uzat. Oficialul ONU a avertizat că o lovitură directă asupra instalației ar putea duce la o eliberare masivă de radioactivitate în mediu.

Posibil dezastru nuclear în Emiratele Arabe Unite

Șeful AIEA a explicat că inclusiv avarierea liniilor externe de alimentare cu energie electrică ar putea genera riscuri majore pentru reactoarele nucleare. Potrivit acestuia, deteriorarea sistemelor critice ar putea conduce la afectarea nucleului reactorului și la apariția unei situații de urgență nucleară.

Într-un astfel de scenariu, autoritățile ar fi obligate să adopte măsuri de protecție de amploare, inclusiv evacuări masive ale populației, adăpostirea locuitorilor și administrarea de iod stabil pentru limitarea efectelor radiațiilor.

Rafael Grossi a avertizat că impactul unui incident nuclear la Barakah ar putea afecta zone aflate la sute de kilometri distanță, ceea ce transformă situația într-o problemă majoră de securitate regională și internațională.

Incidentul are loc într-un context extrem de tensionat în Orientul Mijlociu. Criza regională s-a amplificat după atacurile lansate în februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Teheranul a răspuns prin lovituri care au vizat Israelul și aliații americani din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite.

Totodată, Iranul a blocat temporar Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial, ceea ce a generat îngrijorări suplimentare pe piețele internaționale.

Deși un armistițiu mediat de Pakistan a intrat în vigoare pe 8 aprilie, negocierile ulterioare nu au reușit să producă un acord de pace durabil. Președintele american Donald Trump a anunțat ulterior prelungirea temporară a armistițiului, însă tensiunile dintre Iran, SUA și Israel continuă să amenințe stabilitatea întregii regiuni.

Experții avertizează că orice atac asupra infrastructurii nucleare din Orientul Mijlociu poate avea efecte devastatoare nu doar asupra statelor implicate, ci și asupra securității globale.