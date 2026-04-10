O bucată rară din Turnul Eiffel va fi scoasă la licitație. Cât ar putea costa

Este vorba despre o secțiune din scara spiralată a monumentului parizian, care a fost folosită de primii vizitatori ai turnului încă din momentul inaugurării, în 1889. Fragmentul, care are o înălțime de aproximativ 2,75 metri și un diametru de 1,75 metri, este alcătuit din 14 trepte metalice montate pe o bază în formă de cruce. Scara făcea parte din traseul care lega etajul al doilea de etajul al treilea al Turnului Eiffel. Piesa va fi licitată pe 21 mai 2026 de casa de licitații Artcurial din Paris, mai arată Euronews.

La deschiderea turnului, în timpul Expoziției Universale din 1889, vizitatorii puteau ajunge în vârf doar urcând pe scări. În 1983, în timpul unei renovări majore, o mare parte din scările originale a fost demontată și înlocuită cu lifturi. Aproximativ 20 de secțiuni au fost atunci vândute la licitație sau au ajuns în colecții private și muzee.

Unde se află alte bucăți din scara turnului

Astăzi, fragmente din scările originale pot fi văzute în mai multe locuri din lume. Unele sunt expuse în instituții culturale din Franța, precum Muzeul Orsay sau Cité des Sciences et de l’Industrie. Altele au ajuns în grădinile fundației Yoishii din Japonia sau în apropierea Statuii Libertății din New York.

Organizatorii spun că interesul pentru astfel de obiecte rămâne foarte ridicat. O secțiune similară din scara Turnului Eiffel a fost vândută în 2016 pentru 523.800 de euro, mult peste estimările inițiale. În prezent, monumentul parizian atrage aproximativ șapte milioane de vizitatori în fiecare an și rămâne unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Franței.