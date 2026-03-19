Prima pagină » Știri externe » O nouă atracție la Turnul Eiffel: cum poți experimenta „Vertigo of the Tower”

O nouă atracție la Turnul Eiffel: cum poți experimenta „Vertigo of the Tower"

Celebrul Turn Eiffel din Paris poate fi admirat acum dintr-o perspectivă complet nouă. Autoritățile au inaugurat o atracție care oferă vizitatorilor o experiență unică, scrie Euronews.
Nicușor Dan despre criza bugetului de stat: Cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună
Nicușor Dan despre criza bugetului de stat: Cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună
Nicușor Dan anunță că statul român va interveni pe piața de energie, pentru stabilizarea prețurilor: „O să vedeți într-o săptămână un set de măsuri”
Nicușor Dan anunță că statul român va interveni pe piața de energie, pentru stabilizarea prețurilor: „O să vedeți într-o săptămână un set de măsuri”
Mark Rutte, îi răspunde lui Trump pe tema Strâmtorii Ormuz: Am toată încrederea că aliații vor sprijini interesul comun
Mark Rutte, îi răspunde lui Trump pe tema Strâmtorii Ormuz: Am toată încrederea că aliații vor sprijini interesul comun
Șeful NATO a reacționat la amenințările Iranului la adresa României
Șeful NATO a reacționat la amenințările Iranului la adresa României
„România, mai sigură decât oricând”. Nicușor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte la NATO
„România, mai sigură decât oricând”. Nicușor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte la NATO
Victor Dan Stephanovici
19 mart. 2026, 10:08, Știri externe

Noua atracție, numită „Vertigo of the Tower”, este un pod suspendat de aproximativ 40 de metri lungime. Este amplasat între pilonii est și vest ai Turnului Eiffel, la aproape 60 de metri înălțime. Euronews arată că podul este construit din peste 25.000 de panouri de plasă, complet securizat și oferă senzația de mers în gol, fiind gândit pentru a oferi o experiență intensă și memorabilă pentru vizitatori. Accesul se face de la primul nivel al turnului. Traversarea este gratuită pentru cei care au deja bilet de intrare.

Pentru a menține siguranța și confortul, accesul pe pod este strict controlat. Vizitatorii trebuie să scaneze un cod QR la fața locului și să rezerve un interval orar, disponibil în următoarele 60 de minute. Doar patru persoane pot traversa podul simultan, ceea ce transformă experiența într-una exclusivistă și reduce aglomerația. Podul a fost inaugurat inițial anul trecut, iar în acest sezon va fi deschis până pe 3 mai.

Scurt istoric al celui mai vizitat monument din lume

Construit pentru Expoziția Universală din 1889, Turnul Eiffel urma inițial să fie demolat după 20 de ani. Astăzi, este cel mai vizitat monument cu taxă din lume, atrăgând milioane de turiști anual. Turnul are trei niveluri principale de vizitare: primul etaj, la 57 de metri, al doilea, la 116 metri și vârful, la 276 de metri. Vizitatorii pot găsi aici restaurante, spații de relaxare și chiar un bar de șampanie la ultimul nivel.

Noua instalație adaugă un element de adrenalină unei experiențe deja emblematice. Pentru turiștii care cred că au văzut totul la Turnul Eiffel, podul suspendat oferă o perspectivă diferită – nu doar asupra orașului, ci și asupra monumentului în sine.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Cristina Maria, o româncă de 46 de ani, s-a deghizat în călugăriță și a bătut la ușa unei pensionare. Ce a urmat
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
Încă o reformă blocată în Coaliție: comasările de instituții au rămas o vorbă-n vânt, partidele își numesc sinecuriști în fruntea lor. „Fiecare vrea să comaseze de la ceilalți”
Libertatea
Ciorba „săracului” | Rețetă de ciorbă care te costă doar 9 lei (4 porții)
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor