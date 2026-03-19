O nouă atracție la Turnul Eiffel: cum poți experimenta „Vertigo of the Tower”

Noua atracție, numită „Vertigo of the Tower”, este un pod suspendat de aproximativ 40 de metri lungime. Este amplasat între pilonii est și vest ai Turnului Eiffel, la aproape 60 de metri înălțime. Euronews arată că podul este construit din peste 25.000 de panouri de plasă, complet securizat și oferă senzația de mers în gol, fiind gândit pentru a oferi o experiență intensă și memorabilă pentru vizitatori. Accesul se face de la primul nivel al turnului. Traversarea este gratuită pentru cei care au deja bilet de intrare.

Pentru a menține siguranța și confortul, accesul pe pod este strict controlat. Vizitatorii trebuie să scaneze un cod QR la fața locului și să rezerve un interval orar, disponibil în următoarele 60 de minute. Doar patru persoane pot traversa podul simultan, ceea ce transformă experiența într-una exclusivistă și reduce aglomerația. Podul a fost inaugurat inițial anul trecut, iar în acest sezon va fi deschis până pe 3 mai.

Scurt istoric al celui mai vizitat monument din lume

Construit pentru Expoziția Universală din 1889, Turnul Eiffel urma inițial să fie demolat după 20 de ani. Astăzi, este cel mai vizitat monument cu taxă din lume, atrăgând milioane de turiști anual. Turnul are trei niveluri principale de vizitare: primul etaj, la 57 de metri, al doilea, la 116 metri și vârful, la 276 de metri. Vizitatorii pot găsi aici restaurante, spații de relaxare și chiar un bar de șampanie la ultimul nivel.

Noua instalație adaugă un element de adrenalină unei experiențe deja emblematice. Pentru turiștii care cred că au văzut totul la Turnul Eiffel, podul suspendat oferă o perspectivă diferită – nu doar asupra orașului, ci și asupra monumentului în sine.