Moment istoric la Paris: Pe Turnul Eiffel vor fi gravate și numele a 72 de femei savante

De la deschiderea Turnului Eiffel în 1889, inginerul Gustave Eiffel a decis să inscripționeze pe fiecare latură a primului etaj numele a 72 de oameni de știință și ingineri care au adus glorie Franței între 1789 și 1889 – toți bărbați. Recent, autoritățile pariziene, împreună cu organizații precum Femmes & Sciences, au anunțat o listă de 72 de femei de știință – fizicieni, chimiste, matematiciene, medici, ingineri și biologe – care vor fi gravate în același stil, cu litere aurii, vizibile de pe esplanada monumentului, mai scrie Le Monde.

De la Marie Curie la nume mai puțin cunoscute

Printre persoanele deja anunțate se numără nume cu rezonanță mondială, precum Marie Curie, care a câștigat două Premii Nobel în fizică și chimie. Vor fi și femei mai puțin cunoscute, cum ar fi obstetrica Angélique du Coudray și inginerul Yvonne Odic. Acestea au fost selectate datorită contribuțiilor lor semnificative la progresul științific.

Lista completă cuprinde nume din aproape două secole și jumătate de inovații științifice. Va fi reflectată astfel diversitatea domeniilor în care aceste femei au excelat.

Inițiativa transmite un mesaj puternic: corectarea unei omisiuni istorice, cunoscută sub numele de efectul Matilda. Prin aceasta, contribuțiile femeilor în știință au fost adesea ignorate sau atribuite bărbaților. Primarul Anne Hidalgo a declarat că este esențial ca Turnul Eiffel, vizitat anual de milioane de oameni, să devină un simbol al egalității și al recunoașterii femeilor în știință, inspirând astfel generațiile viitoare.

Procesul de selecție și semnificația proiectului de pe Turnul Eiffel

Numele celor 72 de femei au fost propuse de o comisie multidisciplinară formată în 2025. Comisia a fost condusă de experți în știință, patrimoniu și istorie. Această listă va fi validată oficial de academiile franceze de știință, medicină și tehnologie. Urmează apoi să fie obținute autorizațiile necesare pentru modificările aduse monumentului, care este protejat ca sit istoric. Implicarea unor instituții precum Sorbonne și Femmes & Sciences subliniază un pas important în creșterea vizibilității femeilor în știință și în cultura publică.

Gravarea numelui acestor femei de știință pe Turnul Eiffel este programată pentru finalizare până în 2027. Gestul este perceput ca un moment de schimbare culturală. El nu reprezintă doar o corectare istorică, ci și un semnal puternic pentru tinerii care aspiră la o carieră în știință, indiferent de gen.