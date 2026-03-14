Jürgen Habermas, unul dintre cei mai importanți intelectuali ai Germaniei postbelice, a murit la 96 de ani

Filosoful german Jürgen Habermas, una dintre cele mai influente figuri intelectuale ale Europei după al Doilea Război Mondial, a murit sâmbătă la vârsta de 96 de ani, în orașul Starnberg din Bavaria, a anunțat editura sa, Suhrkamp Verlag, potrivit dpa și Reuters.
Iulian Moşneagu
14 mart. 2026, 17:29, Cultură-Media

Considerat unul dintre cei mai importanți intelectuali ai secolului XX, Habermas a marcat dezbaterea politică și intelectuală din Germania timp de peste șapte decenii.

Ideile sale despre democrație, spațiul public și construirea consensului politic au influențat puternic societatea germană de după război.

Născut la 18 iunie 1929 într-o familie burgheză din Düsseldorf, Habermas a studiat filosofia, psihologia, literatura germană și economia la universitățile din Göttingen, Zürich și Bonn.

Printre lucrările sale cele mai cunoscute se numără „Transformarea structurală a sferei publice” (1962) și „Teoria acțiunii comunicative” (1981), considerate opere fundamentale ale filosofiei contemporane.

Habermas a participat activ la dezbateri publice importante din Germania, inclusiv la controversa din anii 1980 privind interpretarea Holocaustului, susținând că asumarea trecutului nazist trebuie să rămână un element central al identității germane.

În ultimele decenii, el a susținut integrarea europeană și a avertizat asupra riscurilor revenirii naționalismului și militarismului în Germania.

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Produsul alimentar redus cu 40% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor îl consumă zilnic
Gandul
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Cancan
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport
Războiul „Templelor”: Două grupări masonice își dispută în instanțe legitimitatea și apartenența la „Marea Lojă Națională din România”
Libertatea
Categoria de pensionari care va primi ajutor înainte de Paște! Se dau tichete sociale pentru alimente
CSID
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor