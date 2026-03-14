Jürgen Habermas, unul dintre cei mai importanți intelectuali ai Germaniei postbelice, a murit la 96 de ani

Considerat unul dintre cei mai importanți intelectuali ai secolului XX, Habermas a marcat dezbaterea politică și intelectuală din Germania timp de peste șapte decenii.

Ideile sale despre democrație, spațiul public și construirea consensului politic au influențat puternic societatea germană de după război.

Născut la 18 iunie 1929 într-o familie burgheză din Düsseldorf, Habermas a studiat filosofia, psihologia, literatura germană și economia la universitățile din Göttingen, Zürich și Bonn.

Printre lucrările sale cele mai cunoscute se numără „Transformarea structurală a sferei publice” (1962) și „Teoria acțiunii comunicative” (1981), considerate opere fundamentale ale filosofiei contemporane.

Habermas a participat activ la dezbateri publice importante din Germania, inclusiv la controversa din anii 1980 privind interpretarea Holocaustului, susținând că asumarea trecutului nazist trebuie să rămână un element central al identității germane.

În ultimele decenii, el a susținut integrarea europeană și a avertizat asupra riscurilor revenirii naționalismului și militarismului în Germania.