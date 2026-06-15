„Cenușăreasa” transformă scena Bucharest Opera Festival în magie pură

Publicul Bucharest Opera Festival este invitat să pășească într-un univers în care umilința se transformă în speranță, iar fragilitatea devine forță. Povestea bine-cunoscută a fetei condamnate la marginalizare și ridicată apoi spre lumină capătă în versiunea lui Rossini o energie aparte: umor, virtuozitate muzicală și un ritm scenic ce pulsează constant între emoție și exuberanță.

Unele povești nu se demodează niciodată, iar „Cenușăreasa” este una dintre ele. Poate pentru că vorbește despre ceva profund uman: dorința de a fi văzut, recunoscut și iubit într-o lume care pare adeseori nedreaptă. În spatele decorurilor elegante și al muzicii strălucitoare se ascunde o întrebare care traversează generațiile: cât de mult poate să schimbe răbdarea destinul?

Rossini transformă această poveste într-o adevărată explozie de vitalitate muzicală. Ariile spectaculoase, ansamblurile de mare precizie și rafinamentul comic specific compozitorului italian creează un mecanism scenic ce funcționează cu o energie aproape contagioasă. Pentru spectator, experiența este o intrare într-o lume suspendată între vis și realitate.

Prezența Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” din Galați în cadrul festivalului adaugă și o importantă dimensiune artistică națională acestei seri. Participarea instituțiilor lirice din diferite orașe ale României transformă Bucharest Opera Festival într-un spațiu al întâlnirii între stiluri, sensibilități și interpretări distincte, iar „Cenușăreasa” este unul dintre acele momente care rămân în memoria publicului.

Pentru mulți spectatori, aceasta poate deveni seara în care redescoperă de ce opera are încă puterea de a emoționa profund. În această perioadă dominată de viteza imaginilor și de consumul instantaneu, există o formă aparte de magie în a sta într-o sală și a privi cum muzica, teatrul și emoția umană construiesc împreună o poveste vie.

„Cenușăreasa” are toate ingredientele unui astfel de moment rar: muzica ce ridică emoția până la intensitate maximă, personaje care vorbesc despre fragilitate și speranță, dar și sentimentul acela greu de explicat, că, pentru câteva ore, lumea poate redeveni un loc în care binele încă are puterea să triumfe.

Luni, 15 iunie, de la ora 19:00, scena Bucharest Opera Festival invită publicul la o întâlnire cu farmecul unei povești care refuză să îmbătrânească, pentru că, uneori, tot ceea ce trebuie pentru a redescoperi emoția autentică este o singură seară și o poveste spusă magistral.