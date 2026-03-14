Phil Campbell, chitaristul trupei Motörhead, a murit la 64 de ani

Chitaristul Phil Campbell, cunoscut pentru activitatea sa în trupa Motörhead, a murit la vârsta de 64 de ani, a anunțat familia sa.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
14 mart. 2026, 19:44, Cultură-Media

Născut în orașul galez Pontypridd, Campbell a fost chitaristul formației Motörhead între 1984 și 2015, perioadă în care trupa a lansat unele dintre cele mai cunoscute piese heavy metal, precum „Ace of Spades”, relatează BBC.

Trupa s-a destrămat după moartea solistului Lemmy Kilmister.

Familia a transmis că muzicianul a murit după „o luptă lungă și curajoasă la terapie intensivă”, în urma unei intervenții chirurgicale.

Familia l-a descris drept „un soț devotat, un tată minunat și un bunic mândru și iubitor”, adăugând că va fi „regretat de toți cei care l-au cunoscut”.

După destrămarea trupei Motörhead, Campbell a continuat să cânte cu propria formație, alături de cei trei fii ai săi, și a susținut recent un concert cu casa închisă la centrul artistic Muni din orașul său natal, Pontypridd.

„Phil a avut o influență uriașă asupra industriei muzicale și va fi amintit cu drag”, a transmis centrul cultural.

Recomandarea video

FOTO Ghid de 3 zile în Bergamo, orașul „frate” cu Transilvania / Ce să faci, să mănânci și să vezi în orașul care făcea parte din același stat cu Clujul, acum 200 de ani
G4Media
Produsul alimentar redus cu 40% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor îl consumă zilnic
Gandul
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Cancan
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport
Înlocuiește inteligența artificială programatorii? Un tânăr specialist explică cum schimbă AI-ul industria IT: „Programatorii nu vor dispărea, ci vor evolua”
Libertatea
Ce trebuie să faci cu perișoarele înainte să le adaugi în ciorbă. Trucul care le face mai pufoase
CSID
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor