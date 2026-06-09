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Bărbatul care și-a schimbat numele în Isus Hristos a murit din cauza băuturii

Bărbatul din Rusia care și-a schimbat numele în Isus Hristos a murit din cauza băuturii.
Bărbatul care și-a schimbat numele în Isus Hristos a murit din cauza băuturii
sursa foto. Nexta/Telegram
Petru Mazilu
09 iun. 2026, 14:34, Social
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Bărbatul din Rusia devenit cunoscut deoarece și-a schimbat numele în Isus Hristos a murit din cauza băuturii, potrivit Nexta. El avea 46 de ani și locuia în regiunea rusă Tatarstan.

Trupul lui a fost găsit în apartament după ce vecinii s-au plâns de un miros neplăcut. Se pare că bărbatul abuza de alcool și nu a putut fi contactat pentru o perioadă lungă de timp, susține sursa menționată.

Anterior, el și-a schimbat numele ca urmare a interesului său pentru ezoterism și numerologie.

Totuși, în 2026, procuratura rusă l-a obligat, printr-o hotărâre judecătorească, să-și reia numele anterior, Evgheni Cekulaev.

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