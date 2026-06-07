Alexandru Rogobete, mesaj după moartea unui medic de 30 de ani: Astăzi vorbim, înainte de toate, despre un om

„Ieri, 6 iunie 2026, polițisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 Poliție au fost sesizati, prin apel 112, în jurul orei 14.45, cu privire la faptul că în grupul sanitar al unei unități spitalicești din Sectorul 1 a fost găsit inconștient un cadru medical. Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind un medic rezident, un bărbat, în vârstă de 32 de ani”, au transmis autoritățile.

Într-o postare publică, Alexandru Rogobete și-a exprimat compasiunea față de familia, colegii și apropiații tânărului medic, subliniind că momentul trebuie tratat cu respect și reținere.

Fostul ministru a precizat că nu dorește să facă presupuneri cu privire la circumstanțele decesului și a atras atenția că nimeni nu ar trebui să tragă concluzii pripite.

„Nu voi face speculații și nu îmi voi da cu părerea despre cauzele acestui deces. Indiferent de rezultatul anchetei și al expertizei medico-legale, nimeni nu are dreptul să pună etichete sau să vină cu verdicte înainte ca toate faptele să fie cunoscute”, se arată în mesajul publicat de Rogobete pe Facebook.

„Astăzi vorbim, înainte de toate, despre un om. Despre un tânăr care a ales una dintre cele mai grele profesii, care și-a dedicat viața salvării altora și care, din păcate, nu a mai putut fi salvat. orice concluzie pripită sau judecată publică este nedreaptă și lipsită de responsabilitate. În astfel de momente, avem nevoie de decență, de respect și de liniște”, mai spune fostul ministru.