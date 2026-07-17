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Agent de pază, găsit decedat la groapa de gunoi a orașului Galați

Un agent de pază a fost găsit decedat la groapa de gunoi a orașului Galați. Cazul este anchetat de polițiști și procurori.
Agent de pază, găsit decedat la groapa de gunoi a orașului Galați
Fotografie cu scop ilustrativ
Petru Mazilu
17 iul. 2026, 12:02, Social
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Incidentul s-a produs joi. Potrivit IPJ Galați „polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Galați au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că un bărbat, angajat al unei firme de pază care își desfășura activitatea la groapa de gunoi a municipiului Galați, din zona Tirighina, era căzut pe treptele unei anexe și nu prezenta semne vitale.”

La fața locului s-au deplasat un echipaj de poliție și un echipaj medical. Acestea au constatat că sesizarea se confirmă. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit căzut la sol, fără semne de viață.

Cadavrul agentului de pază, dus la Serviciul de Medicină Legală

Cadavrul a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Conform procedurii, în cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă.

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