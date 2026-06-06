Prima pagină » Știrile zilei » Tragedie în județul Sibiu: Un tânăr de 34 de ani a fost ucis de un urs

Tragedie în județul Sibiu: Un tânăr de 34 de ani a fost ucis de un urs

Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost găsit decedat sâmbătă la ieșirea din localitatea Prod, județul Sibiu, după ce ar fi fost atacat de un urs. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele.
Tragedie în județul Sibiu: Un tânăr de 34 de ani a fost ucis de un urs
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 iun. 2026, 13:43, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„La data de 06 iunie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, un bărbat a fost găsit decedat după ce ar fi fost atacat de urs”, informează polițiștii din Sibiu. 

Victima este un localnic din zona Dumbrăveni. Acesta se afla la marginea localității Prod în momentul în care a fost surprins și atacat de animalul sălbatic.  

„În urma evenimentului, bărbatul a fost găsit fără viață”, notează IPJ Sibiu. 

Autoritățile continuă cercetările pentru a determina circumstanțele în care s-a produs incidentul. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia