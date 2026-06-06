Tragedie în județul Sibiu: Un tânăr de 34 de ani a fost ucis de un urs

„La data de 06 iunie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, un bărbat a fost găsit decedat după ce ar fi fost atacat de urs”, informează polițiștii din Sibiu.

Victima este un localnic din zona Dumbrăveni. Acesta se afla la marginea localității Prod în momentul în care a fost surprins și atacat de animalul sălbatic.

„În urma evenimentului, bărbatul a fost găsit fără viață”, notează IPJ Sibiu.

Autoritățile continuă cercetările pentru a determina circumstanțele în care s-a produs incidentul.