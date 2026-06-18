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Al doilea urs semnalat în județul Sibiu în mai puțin de 24 de ore. A fost emis mesaj RO-Alert

Prezența unui urs a fost semnalată joi pe Valea Avrigului. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației. Este a doua alertă privind apariția unui urs în județul Sibiu în mai puțin de 24 de ore, după ce marți seara un exemplar a fost observat în municipiul Sibiu, în cartierul Lazaret, pe malul râului Cibin.
Al doilea urs semnalat în județul Sibiu în mai puțin de 24 de ore. A fost emis mesaj RO-Alert
Andreea Tobias
18 iun. 2026, 16:18, Social
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Alarma a fost dată de un cetățean care a observat un urs și a sunat la 112. Inspectoratul Județean de Jandarmerie Sibiu a trimis imediat un echipaj la fața locului. Au fost informate și instituțiile cu atribuții în gestionarea acestor situații.

ISU Sibiu a mobilizat un echipaj SMURD. Prin sistemul RO-Alert, locuitorii din zonă au fost avertizați să evite aria și să nu se apropie de animal.

Aparițiile urșilor în apropierea localităților din județul Sibiu au devenit tot mai frecvente în ultimii ani. Asta în special în zonele Avrig, Porumbacu de Sus, Cârțișoara și pe traseele din apropierea Transfăgărășanului.

În sezonul cald, autoritățile emit constant avertizări după semnalarea animalelor în apropierea gospodăriilor, pe drumurile turistice sau chiar în interiorul localităților.

Datele prezentate în ultimii ani de autorități arată o creștere semnificativă a numărului de apeluri la 112 privind prezența urșilor în apropierea zonelor locuite.

Din acest motiv, sistemul RO-Alert este folosit tot mai des pentru avertizarea populației atunci când animalele sunt observate în apropierea localităților.

Cel mai grav incident recent din județul Sibiu

Pe 6 iunie 2026, un bărbat de 34 de ani din satul Prod a murit după un atac de urs. La fața locului a intervenit elicopterul SMURD, însă echipajul medical a constatat că victima prezenta leziuni incompatibile cu viața.

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