Un urs a ajuns în orașul Sibiu. Localnicii au primit mesaj RO-Alert

Un urs a fost văzut miercuri seara pe malul Cibinului, în cartierul Lazaret din orașul Sibiu. Mai multe persoane au sunat la numărul unic de urgență 112.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de la SMURD, Poliție și Jandarmerie.

„În urma unui apel la 112, prin care a fost sesizată prezența unui urs într-o zonă din cartierul Lazaret, pentru siguranța comunității, la fața locului a fost direcționat de urgenţă un echipaj de jandarmerie și au fost informați reprezentanții celorlalte instituții cu atribuții în domeniu, conform O.U.G. nr. 81/2021”, au transmis jandarmii.

De asemenea a fost transmis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă prin care se anunța prezența animalului în localitate.