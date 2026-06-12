„Ibérica” – atunci când focul, disciplina și nostalgia devin dans, o seară în care sudul Europei se reinventează pe scena Bucharest Opera Festival

Duminică, 14 iunie, de la ora 19:00, în cea de-a patra zi a Bucharest Opera Festival, această transformare poartă un nume cu rezonanță aproape senzorială: Ibérica. O producție de balet semnată de Opera Maghiară Cluj-Napoca, spectacolul aduce pe scenă un univers inspirat din pulsația sudului european, acolo unde tradiția și temperamentul se aprind reciproc. Și poate că aici începe întrebarea esențială a serii: cât de multă pasiune poate fi transformată în formă artistică fără să se consume complet pe sine?

Trei compozitori. Un singur foc interior

Universul muzical al spectacolului se construiește pe partiturile a trei nume care au definit sensibilitatea iberică și franceză în moduri radical diferite: Isaac Albéniz, cu acea eleganță nostalgică în care Spania este amintire și arhitectură sonoră, Manuel de Falla, în care ritmul nu mai este acompaniament, ci forță telurică, și Jules Massenet, maestrul rafinamentului melodic, ce poate să transforme fragilitatea în intensitate controlată.

Împreună, ei conturează o hartă emoțională a sudului Europei — nu ca geografie, ci ca stare.

Dansul ca tensiune, nu ca ornament

„Ibérica” nu este un balet decorativ, din contră, explorează contrastul: între disciplină și abandon, între geometrie și impuls, între eleganță și combustie interioară. Pe scenă, corpul dansatorului se transformă într-un instrument de memorie culturală și fiecare gest pare să poarte urme de tradiție, dar și de revoltă controlată.

Dar cât de aproape poți ajunge de intensitate fără să pierzi controlul? În acest tip de spectacol, controlul nu este opusul pasiunii, ci forma ei cea mai periculoasă.

Sudul ca stare de spirit

În cadrul Bucharest Opera Festival, „Ibérica” funcționează ca o deschidere spre o altă logică scenică: una în care muzica evocă, iar dansul provoacă. Nu există o singură poveste, ci stări suprapuse: melancolie care se aprinde, bucurie care aproape doare, ritm care devine respirație colectivă.

Și dacă ai fi acolo, în sală, ai putea ignora întrebarea care apare inevitabil? Când exact emoția încetează să mai fie spectacol și devine experiență personală? Un moment care nu cere atenție. O cere în întregime.

„Ibérica” nu se consumă ușor, pentru că nu este construită pentru privire pasivă, ci pentru implicare, pentru acea formă de prezență în care publicul nu mai urmărește doar scena, ci începe să se recunoască în ea.

Sunt spectacole care te distrează, spectacole care te impresionează și altele care îți modifică, discret, ritmul interior. Acesta pare să aspire la ultima categorie.

Duminică, 14 iunie, de la ora 19:00, în a patra zi a festivalului, dansul nu mai este doar artă coregrafică, ci un limbaj al tensiunii dintre identitate și memorie, iar uneori, exact acolo, în acel spațiu dintre control și abandon, se află adevărata scenă.