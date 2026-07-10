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Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, va susține un concert la Ravello Festival

Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, va susține pe 12 iulie 2026 un concert la Ravello Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică din Italia.
Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, va susține un concert la Ravello Festival
Sursa foto: Opera Națională București/Facebook
Cezar Moldovan
10 iul. 2026, 11:41, Cultură-Media
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Concertul va avea loc pe scena în aer liber de la Villa Rufolo, în cadrul celei de-a 74-a ediții a festivalului. Evenimentul marchează încheierea semestrului românesc al Anului Cultural România – Italia 2026.

Program cu Paganini, Enescu și Ceaikovski

Solistul concertului va fi violonistul Alexandru Tomescu, care va interpreta Concertul nr. 2 pentru vioară în si minor, „La Campanella”, de Niccolò Paganini, la vioara Stradivarius Elder-Voicu, instrument de patrimoniu național, categoria Tezaur.

Programul mai include Rapsodia Română nr. 2 de George Enescu și Suita „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski.

„Abia așteptam să ajungem la Ravello. Este un festival cu o tradiție și o greutate pe care le simți de îndată ce intri în amfiteatrul de la Villa Rufolo. Că se întâmplă acum, cu Alexandru Tomescu și cu Stradivariusul, e mai mult decât am fi putut visa”, a declarat dirijorul Daniel Jinga, manager general al Operei Naționale București.

Unul dintre marile festivaluri ale Italiei

Festivalul de la Ravello este unul dintre cele mai vechi festivaluri de muzică din Italia. Evenimentele au loc în principal la Villa Rufolo, cu panorama Coastei Amalfitane drept decor natural.

Ravello Festival se desfășoară în acest an între 4 iulie și 5 septembrie și cuprinde 22 de concerte de muzică simfonică, operă, baroc, jazz și muzică de cameră.

Concertul Orchestrei Operei Naționale București face parte din programul Anului Cultural România – Italia 2026, promovat de Ambasada României în Italia, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ministerului Afacerilor Externe.

„Prezența Operei Naționale București la Ravello încheie, în mod firesc, parcursul Anului Cultural România – Italia 2026 care, prin peste 50 de evenimente desfășurate în șase luni, a adus în prim-plan excelența creației românești. Cultura creează punți durabile și lasă în urmă o moștenire care depășește durata unui program cultural”, a declarat ambasadorul României în Italia, Gabriela Dancău.

Orchestra Operei Naționale București a deschis oficial programul bilateral în decembrie 2025, printr-un concert la Teatro dell’Opera di Roma, și revine acum în Italia pentru evenimentul de încheiere.

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