Un sărut, o vrajă, o lume întreagă suspendată între vis și destin – „Frumoasa din Pădurea Adormită” transformă scena Operei Naționale București într-un regat al emoției pure

Inspirat din celebrul basm al lui Charles Perrault, baletul urmărește destinul prințesei Aurora, o tânără a cărei viață pare binecuvântată încă de la naștere.

Într-un regat cuprins de sărbătoare, regele și regina organizează un fastuos botez pentru fiica lor mult așteptată. Zânele bune sunt invitate să îi ofere micuței daruri magice: frumusețe, grație, inteligență și bunătate. Totul pare desprins dintr-o lume perfectă, până când apare malefica zână Carabosse, furioasă că nu a fost invitată la ceremonie. Mânată de răzbunare, aceasta rostește un blestem teribil: în ziua în care va împlini șaisprezece ani, Aurora se va înțepa într-un fus și va muri.

Într-un moment încărcat de tensiune și speranță, Zâna Liliacului, simbol al protecției și luminii, intervine și schimbă destinul prințesei: Aurora nu va muri, ci va cădea într-un somn profund, din care va putea fi trezită doar prin puterea iubirii adevărate.

Un basm despre destin, speranță și triumful iubirii

Anii trec, iar regatul pare suspendat între timp și vis. Înconjurat de vegetație și tăcere, castelul adoarme odată cu prințesa sa, până când apare Prințul Désiré, ghidat de magie spre tărâmul uitat. Fascinat de imaginea misterioasă a Aurorei, prințul pornește într-o călătorie care îl conduce spre castelul adormit. Momentul întâlnirii lor reprezintă unul dintre cele mai emoționante puncte ale spectacolului: sărutul care rupe vraja și readuce viața în întregul regat.

Finalul este o explozie de lumină și celebrare, într-o ceremonie grandioasă care reunește personaje de basm într-un adevărat festin scenic, unde iubirea, speranța și binele triumfă asupra întunericului.

Muzica lui Ceaikovski – personajul invizibil care cucerește publicul

Dacă povestea impresionează prin farmecul său atemporal, muzica lui Piotr Ilici Ceaikovski este cea care transformă baletul într-o experiență aproape hipnotică. Compozitorul creează un univers sonor de o intensitate rară, în care delicatețea alternează cu dramatismul, iar fiecare scenă este amplificată de orchestră într-un mod care atinge direct emoția spectatorului. De la valsurile regale și momentele de tensiune până la scenele de iubire și triumf, partitura lui Ceaikovski este considerată una dintre cele mai frumoase scrise vreodată pentru balet.

Nu întâmplător, „Frumoasa din Pădurea Adormită” este adeseori numită capodopera absolută a baletului clasic, o experiență care vorbește despre lucruri universale: speranță, destin, răbdare, frumusețe și puterea iubirii de a învinge imposibilul.

Pe scena Operei Naționale București, acest titlu emblematic promite un regal artistic și o ocazie rară de a redescoperi farmecul poveștilor clasice într-o formă de artă care continuă să emoționeze generații întregi.

Regia și coregrafiaVasily Medvedev și Stanislav Fečo

Decor, costume și luminiPavol Juráš

Dirijor: Ciprian Teodorașcu

Distribuția:

Prințesa Aurora: Ada Gonzalez; Prințul Desire: Bogdan Cănilă; Zâna Liliac: Amyra Badro; Carabosse: Gigel Ungureanu; Regele: Virgil Ciocoiu; Regina: Florentina Vladu – debut; Catalabutte: Mircea Ioniță; Asistent Catalabutte: Cristian Gîdoi – debut; Zâna Candorii: Elena Chiriţă – debut; Zâna Făinii: Carlotta de Mattei – debut; Zâna Firimiturilor: Ruxandra Necula; Zâna Canarului: Diana Gal; Zâna Vigorii: Octavia Cristea; Patru Prinţi: Egoitz Segura, Sergiu Dan, Cristian Şuşu – debut, David Duțu – debut; Doi Vânători solo: Egoitz Segura – Daichi Yamagata – debut; Prinţesa Florina: Maria Gogonea; Pasărea Albastră: Daichi Yamagata – debut; Patru pietre preţioase: Ana Toderică, David Duţu – debut, Stefano Nappo, Riku Kawanishi – debut; Pisica Albă: Diana Gal; Motanul Încălţat: Sergiu Dan; Scufiţa Roşie

Gabriela Durleci; Lupul: Cristian Șușu

Maeștri de repetiții soliști: Adina Tudor, Andra Ionete, Gabriela Popovici, Eliza Maxim, Virgil Ciocoiu, Alexandra Gavrilescu

Maeștri de repetiții ansamblu: Raluca Ciocoiu, Virgil Ciocoiu, Lăcrămioara Proca

Cu participarea Orchestrei și a Ansamblului de Balet ale Operei Naționale București, a elevilor de la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, București și a elevilor din cadrul Studioului de Balet pentru Copii și Tineret al Operei Naționale București

Uneori, cea mai frumoasă evadare din realitate începe atunci când luminile din sală se sting, orchestra își începe acordurile, iar povestea prinde viață în fața ochilor tăi. „Frumoasa din Pădurea Adormită” de Piotr Ilici Ceaikovski aduce vineri, 22 mai și duminică, 24 mai, de la ora 18:30, pe scena Operei Naționale București, o lume în care realitatea se estompează, iar magia capătă formă, sunet și mișcare.

Informații despre stagiunea 2025-2026, cât și calendarul spectacolelor și evenimentelor desfășurate la Opera Națională București puteți afla de pe site-ul oficial: https://www.operanb.ro/, de pe pagina de Instagram https://www.facebook.com/operanb.ro/, sau de pe pagina de Facebook: https://www.instagram.com/operanationalabucuresti/ . Biletele pot fi achiziționate atât on-line de pe situl https://tickets.operanb.ro cât și de la casa de bilete aflată în incinta operei din Bd. Mihail Kogălniceanu 70-72, sect. 5.