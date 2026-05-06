”Madama Butterfly” – iubirea care se frânge sub povara destinului, pe scena Operei Naționale București

Duminică, 10 mai, de la ora 18:30, Opera Națională București aduce pe scenă unul dintre cele mai tulburătoare spectacole din istoria lirică. ”Madama Butterfly”, de Giacomo Puccini, este o capodoperă a contrastelor, frumusețe și durere, speranță și sacrificiu, un spectacol în care iubirea înflorește, arde până la sacrificiul suprem și se stinge ca o petală luată de vânt.
Ciprian Demeter
06 mai 2026, 15:22, Cultură-Media

Acțiunea se deschide în Nagasaki, într-o casă cochetă de pe colină, unde tânăra Cio-Cio-San, numită cu gingășie Butterfly, își unește destinul cu ofițerul american Pinkerton. În timp ce consulul Sharpless îl avertizează pe ofițer asupra seriozității cu care tânăra tratează căsătoria, aceasta își rupe toate legăturile cu familia pentru a-l urma pe bărbatul iubit. Departe de a fi o joacă, dragostea ei devine singurul refugiu într-o lume care o respinge.

Trec trei ani în care Butterfly crește singură copilul rod al acestei iubiri, refuzând să accepte că Pinkerton, plecat peste ocean, ar putea s-o fi uitat. Încrederea ei în jurământul lui rămâne neclintită, chiar și atunci când Sharpless, vizibil tulburat, se întoarce cu vestea că ofițerul este acum recăsătorit și revine doar pentru a-și lua fiul.

Durerea unei mame devine oglinda unei tragedii universale.

După o noapte de așteptare plină de speranță, Butterfly adoarme, iar zorii aduc cu ei sunetul navei care intră în port. Încrezătoare, se pregătește să-și întâmpine soțul, însă Pinkerton apare însoțit de Kate, noua sa soție, iar adevărul crud este dezvăluit. Suzuki, loiala cameristă, înțelege înaintea tuturor că sfârșitul este inevitabil.

Cu o demnitate sfâșietoare, Butterfly acceptă realitatea și îi cere lui Pinkerton să-și ia copilul. În timp ce micuțul își așteaptă tatăl, ea își curmă viața, lăsând ca ultim ecou strigătul disperat al celui care a pierdut prea târziu ceea ce nu a știut să prețuiască.

  • Regie: Jean Rânzescu
  • Decor: Theodor Kiriakoff Suruceanu
  • Costume: Elena Feodorov
  • Adaptare scenografică: Cătălin I. Arbore
  • Maeștri de cor: Adrian Ionescu, Ethan Schmeisser
  • Asistent de regie: Alexandru Nagy
  • Dirijor: Daniel Jinga
  • Distribuția:
  • Butterfly: Marta Sandu Ofrim – debut; Pinkerton: Daniel Magdal; Suzuki: Mihaela Ișpan; Kate: Cristina Eremia; Sharpless: Vicentiu Țăranu; Goro: Ioan Coca; Yamadori: Daniel Filipescu; Bonzo: David Miron; Comisarul imperial: Vasile Chișiu; Ofițerul stării civile: Mihai Iacob; Copilul: Nicolas Mamot
  • Cu participarea Orchestrei și a Corului Operei Naționale București.

Când emoția devine artă și fiecare notă spune o poveste, ia naștere o experiență care te schimbă pentru totdeauna. Un spectacol copleșitor, o poveste atemporală și o muzică ce pătrunde până în cele mai adânci straturi ale sufletului, ”Madama Butterfly” este opera care nu trebuie ratată, duminică, 10 mai, de la ora 18:30, la Opera Națională București.

