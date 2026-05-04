CSM arată că, după modificările la Legile Justiției operate de Guvernul Bolojan, mai multe instanțe au rămas într-un singur judecător.

Judecătoria Urziceni – 1 judecător, peste 700 de dosare în 4 zile

“O nouă realizare măreață pentru premierul României! În 2025, premierul Ilie Bolojan afirma, la întâlnirile cu reprezentanții magistraturii, ca își asumă destabilizarea justiției și că, dacă vor pleca oamenii din sistem, nu mai aduce pe nimeni în loc și astfel face economie.

După afirmații, au urmat faptele:

– dezinformări și manipulări referitoare la Justiție și magistrați,

– blocarea concursurilor de recrutare,

– desființarea diurnelor pentru delegarea în funcții de execuție.

1 an mai târziu: misiune îndeplinită! Judecătoria Urziceni este blocată complet, după ce ultimii 2 judecători au intrat concediu medical. Aș fi spus că ne cerem scuze justițiabililor pentru neplăcerile cauzate. Dar e destul de clar că altcineva ar trebui să își ceară scuze. Am mai scris anterior despre situația Judecătoriei Urziceni, iar ritmul de lucru de acolo rezultă clar și din adresa atașată. Judecătorul care a intrat în concediu medical azi, rămas de câteva săptămâni singur, era programat în 4 zile consecutive astfel:

Azi – o ședință cu 168 de dosare

Mâine – o ședință de amânări de pronunțare cu 107 dosare;

– o ședință de urgențe (civile și penale) cu 7 dosare;

Poimâine – o ședință de amânări de pronunțare cu 341 de dosare;

Răspoimâine – o ședință de amânări de pronunțare cu 84 de dosare.

707 dosare pentru un singur judecător în doar 4 zile.

Cât timp va mai reuși un sistem supraîncărcat să livreze un act de justiție de calitate? Cât este uman posibil să reziști într-un asemenea ritm?

Și unde mai poți găsi energia pentru eforturi supraomenești când peste volumul inuman de activitate și condițiile improprii de muncă se adaugă și disprețul din exterior? Felicitări, domnule premier! Ați înfrânt!”, scrie judecătorul CSM, Alin Ene, pe Facebook.

Judecătoria Strehaia – un judecător rămas, 2000 de dosare

În emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, judecătorul Ene a relatat și situația de la Strehaia:

„Eu nu știu cum mai rezistă colega de la Strehaia, care a rămas singură în instanță, chiar astăzi pe drum am vorbit puțin cu ea. A zis că încă supraviețuiește, a rămas un singur judecător. Nu știu, cred că are vreo 2000 în total acolo. E un singur judecător, judecă civil, penal, măsuri, orice. Ea deschide instanța, ea închide instanța. Știți că domnul Bolojan, când a vrut să taie tot, ca primul tăietor al țării, a zis că-i taie și diurnele din magistratură, pentru că s-a vorbit foarte mult de delegări. Diurnele astea erau modalitatea prin care noi ajutam instanțele acestea goale să-și desfășoară activitatea, în sensul că anumiții judecători care își exprimau acordul erau delegații acolo la instanță să judece la instanțe mai aglomerate. Și încasau și o diurnă. 2% pe zi era diurna. Evident că după ce diurna n-a mai existat la începutul anului, oamenii au fost reticenți să mai meargă’.

CSM urmează să vină cu proiectul de normare a muncii, având în vedere supraaglomerarea instanțelor de judecată din România:

Noi venim cu proiectul de normare a muncii. Ce spune acest proiect? Oriunde ai fi judecător în țară, că ești la Strehaia care a rămas într-un singur judecător, că ești la Urziceni care are 2 judecători cu câte 5000 de dosare fiecare la acest moment, fie că ești la judecătoria sectorului 2, care are schema de judecători complet acum, să ai același volum de muncă. Ne uităm la media europeană, care v-am spus, e undeva de 3 ori mai mică decât a noastră, de 4 ori mai mică decât a noastră. Și spunem că atâtea dosare pot intra pe rolul unui judecător într-un an. După aceea, stabilim câte pot intra într-o zi. Se calculează. (…) Va fi ca la medic. Dacă te duci la medic care are trei sloturi astăzi pentru consultație, întrebi: când este următoarea zi în care pot să vin la dumneavoastră? E peste o lună, două, trei, un an, doi, cinci. Cu siguranță primul efect va fi această listă de așteptare și va crește durata de timp de la data înregistrării dosarului până când ajunge la judecător. Ele se înregistrează în instanță, dar nu se repartizează judecătorului. Dacă ne dorim, dacă există voință politică, putem să operăm modificările pe care noi le-am propus și altele, care pot veni de oriunde, astfel încât această listă să se micșoreze și să nu mai fie atât de multe cauze în așteptare. Ce este foarte bun în opinia mea este că această listă va fi publică pentru fiecare instanță”, a spus Ene.