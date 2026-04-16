Prima pagină » Politic » Lucrarea de la sala de bal a lui Trump, blocată de un judecător. Ce se va întâmpla în aripa demolată a Casei Albe

Lucrarea de la sala de bal a lui Trump, blocată de un judecător. Ce se va întâmpla în aripa demolată a Casei Albe

Lucrarea de la sala de bal comandată de președintele SUA, Donald Trump, a fost blocată de un judecător. Decizia a fost anunțată joi. Judecătorul a permis ca în locul aripii demolată a Casei Albe să se construiască doar în subteran.
Sursa foto: X
Petru Mazilu
16 apr. 2026, 20:43, Politic

Un judecător federal a blocat lucrările comandate de administrația Trump de la Casa Albă. Potrivit CNBC, judecătorul a transmis joi că nu sunt permise lucrări pe terenul pe care a fost Aripa de Est a Casei Albe. În schimb, judecătorul a permis continuarea lucrărilor subterane, acceptând argumentele legate de securitate ale reprezentanților lui Trump.

Judecătorul a aprobat cererea Fundației Naționale pentru Conservarea Monumentelor Istorice (National Trust for Historic Preservation) care a susținut că, pentru a renova o clădire protejată și cu semnificație istorică, precum Casa Albă, Trump trebuia să obțină sprijinul experților și al Congresului, lucru pe care nu l-a făcut.

Proiectul controversat este unul dintre numeroasele lansate de președintele Donald Trump în al doilea mandat privitor la arhitectura clădirilor federale. Trump vrea să construiască în locul Aripii de Est, demolată anul trecut, o sală de bal uriașă. Aceasta ar trebui să găzduiască evenimentele Casei Albe. Proiectul este estimat la circa 400 de milioane de dolari.

