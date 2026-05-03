Ilie Bolojan, mesaj pentru românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține: „Înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României”. Primarul general, despre Bolojan: „Un astfel de om apare rar”

Ilie Bolojan, mesaj pentru românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține: Înțeleg!

Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seara, un mesaj prin care le mulțumește românilor care au ieșit în stradă pentru a-l susține, la București și Oradea, în contextul în care marți el se va confrunta cu moțiunea de cenzură. Bolojan a postat un mesaj de mulțumire pe pagina sa de Facebook. „Vă mulțumesc celor care și azi, în piețe și în online, m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii. Respect pentru România!”, scrie premierul, duminică, pe Facebook.

UPDATE Primarul general a venit în Piață să vorbească cu oamenii

„Sunt emoționat pentru că de mult timp românii nu au mai ieșit să susțină un om politic și cred că Ilie Bolojan merită. Eu am venit aici doar să le mulțumesc oamenilor că sunt alături de Ilie Bolojan, pentru că este premierul de care românii au nevoie în acest moment”, a spus Ciucu.

Întrebat ce se va întâmpla marți la moțiunea de cenzură, Ciucu a spus că „se joacă, lupta e destul de strânsă” și că speră ca parlamentarii să voteze conform propriei conștiințe.

„Dincolo de faptul că România are nevoie de Ilie Bolojan, și bucureștenii au nevoie de Ilie Bolojan. Avem nevoie de multe reforme. Suntem la început. (…) E timpul ca și politicienii să-și facă datoria. (…) Un astfel de om apare foarte rar, să știți. Adică de aceea am venit și cred că Ilie Bolojan are nevoie de sprijinul nostru într-un număr cât mai mare. Poate oamenii, poate parlamentarii, dacă văd această manifestare de susținere a premierului, care este și aici, în piață, dar și pe rețele de socializare, se vor gândi de două ori să nu arunce România în instabilitate și să mențină acest guvern”, speră Ciucu.

Ciucu a fost aclamat de mulțime, însă o femeie l-a „certat” pentru că politicienii nu au legiferat încă răspunerea magistraților.

UPDATE 3: Birta spune că în Oradea au fost 4.000 de susținători

Primarul din Oradea, Florin Birta, spune că „peste 4000 de oameni au participat astăzi, în Piața Unirii din Oradea, la mitingul de susținere a prim-ministrului Ilie Bolojan”.

„Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru implicare! Mulțumesc, de asemenea, organizatorilor care au făcut posibil acest eveniment. Împreună demonstrăm că vocea comunității noastre contează și că ne dorim o Românie normală, construită prin respect, seriozitate și implicare”, spune edilul pe Facebook.

UPDATE 2: Susținere și de la Oradea

Ilie Bolojan a scos în stradă și peste 1.500 de persoane. Orădenii au umplut Piața Unirii duminică seară pentru a-și manifesta susținerea față de primul ministru, potrivit EBihoreanul.

Manifestarea a început în jurul orei 18.

Orădenii s-au strâns cu pancarte și vuvuzele, la statuia Regelui Ferdinand, scandând sloganuri precum „Bolojan, nu uita, Oradea-i de partea ta”, „Bolojan, bravo!”..

„Bolojan serios, cinstit, competent, de neoprit!”, „Fug șobolanii”, „Ilie – democrație forță!”, „Vrem o Românie modernă” sunt câteva dintre mesajele scrise pe pancartele cu care oamenii au ieșit în stradă.

UPDATE: Numărul bucureștenilor s-a triplat

Peste 1.000 de bucureșteni sunt în stradă, la ora 20, pentru susținerea lui Ilie Bolojan. Numărul este tot mai mare, deși inițial nu erau mai mult de 300 de persoane prezente.

Știre inițială:

Bucureștenii s-au adunat în Piața Victoriei având steaguri ale României și ale Uniunii Europene, dar și bannere cu mesaje se sprijin pentru Ilie Bolojan.

„România are nevoie de Ilie Bolojan”, a scris o susținătoare pe o foaie de hârtie. Alta a scris „Stop corupției”.

„Am venit pentru că mi se pare de neconceput ca la nivel de președinte să nu se declare susținerea anticorupției și a Guvernului Bolojan care încearcă să îndrepte niște nedreptăți și niște lucruri care au înrăutățit viața României în ultimii 35 de ani. Mă așteptam să se arate clar o direcție și sprijinul anticorupție. Trebuie să se apeleze la conștiința fiecăruia dintre noi și la autoconștientizare. Dacă vom putea schimba ceva, vom vedea. În seara aceasta am venit să se țină cont că nu e indiferent și poate ne aude și președintele, să dea un semnal pentru o direcție și corectitudine”, a spus Ioana.

Altă susținătoare, Magda, spune că a venit în speranța unui viitor mai bun și pentru a ne fi mai bine tuturor. A venit cu fiica cea mare, pentru a-i arăta „ce înseamnă spirit civic și democrație”.

Marți va fi supusă votului moțiunea de cenzura împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR.