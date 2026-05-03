Nazare, mesaj înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului: România are nevoie de „stabilitate și continuitate”, nu de „experimente politice”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a publicat duminică, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în contextul tensiunilor recente de pe scena politică din România, dar și a moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, care va fi supusă la vot săptămâna viitoare.

Nazare a făcut apel la „responsabilitate și echilibru”, subliniind că România nu își permite „experimente politice într-un context internațional extrem de volatil”.

„Este firesc – traversăm o perioadă complicată, în care toți ne dorim siguranță și direcție. Dar dincolo de dezbateri aprinse, România are nevoie în primul rând de stabilitate și continuitate în adoptarea deciziilor responsabile pentru dezvoltare, protejarea veniturilor oamenilor și menținerea echilibrelor macroeconomice. Înaintea unei săptămâni marcate de noi dezbateri, cred că este esențial să ne uităm în primul rând la fapte, nu doar la discursuri – iar emoția să facă loc deciziilor care aduc, în primul rând, stabilitate țării. Așa cum am mai transmis în multiple rânduri, nu ne permitem experimente politice într-un context internațional extrem de volatil”, a scris Nazare pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a menționat în ultimele 10 luni, de la învestirea guvernului condus de Ilie Bolojan, au fost obținute progrese semnificative în menținerea stabilității economice, reducerea deficitului bugetar și accelerarea investițiilor publice.

Acesta a mai subliniat că printre realizările recente se numără reducerea deficitului public sub țintele asumate și menținerea ratingului de țară, eliminarea suspendării fondurilor europene, dar și măsuri pentru protejarea populației vulnerabile în fața inflației și a costurilor ridicate la energie.

Nazare: Ce riscăm în schimbul instabilității politice? Blocarea tuturor acestor proiecte

Nazare a explicat și care sunt riscurile pentru România în contextul incertitudinii politice, evidențiind că unele consecințe economice sunt deja resimțite: creșterea cursului valutar euro-leu, dobânzile la care se împrumută țara noastră au crescut și ele.

„Ce riscăm în schimbul instabilității politice? Blocarea tuturor acestor proiecte şi a țintelor majore de dezvoltare. Întârzierea reformelor. Pierderea încrederii investitorilor. Ne întoarcem de unde am plecat, în ciuda unui efort major resimțit de întreaga populație. Cursul leului a crescut deja pe fondul incertitudinii politice, investitorii devenind mai prudenți atunci când percep riscuri privind stabilitatea guvernamentală și direcția fiscală. Dobânzile la care se împrumută România au urcat, de asemenea, în ultimele săptămâni, ceea ce înseamnă costuri mai ridicate de finanțare într-un context de deficit bugetar și incertitudine”, a adăugat Nazare.

Ministrul a explicat că aceste evoluții se traduc direct în costuri mai mari pentru populație și companii.

„Toate ne afectează prin rate mai mari la credite, prețuri mai ridicate și o presiune suplimentară pe bugetele familiilor și ale companiilor – pentru că orice creștere a costului de împrumut al statului se transmite în lanț în economie, de la bănci, la firme și, într-un final, la fiecare dintre noi. Piețele financiare reacționează imediat la incertitudine. Iar atunci când România plătește mai mult pentru a se finanța, întreaga economie plătește mai mult. România nu își permite pași înapoi”, a mai afirmat Nazare.

Marți, pe 5 mai, moțiunea depusă de AUR și PSD împotriva Guvernului Bolojan va fi supusă la vot în Parlament.