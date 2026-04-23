Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar a scăzut la 1% din PIB în primele trei luni din 2026

Deficitul bugetar al României s-a redus la 22 de miliarde de lei în primul trimestru din 2026, echivalentul a 1% din PIB, față de aproximativ 44 de miliarde de lei și 2,3% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta a subliniat că evoluția reflectă o ajustare semnificativă a finanțelor publice și o reducere a dezechilibrelor bugetare.

„Statul cheltuie mai responsabil – am redus diferența dintre ce încasează și ce cheltuie. Acest lucru înseamnă puține împrumuturi și, implicit, mai puțină presiune pe taxe în viitor. Am întărit încrederea investitorilor şi a piețelor externe, pentru a genera noi locuri de muncă în România, dezvoltare și stabilitate economică”, a scris ministrul într-o postare pe Facebook.

Nazare a precizat că aceste rezultate vin în urma măsurilor adoptate alături de premierul Ilie Bolojan, în cadrul unui program de consolidare fiscală.

„Aceste evoluții nu sunt întâmplătoare. Alături de premierul Ilie Bolojan am pus în aplicare un program de consolidare bugetară care produce rezultate concrete. Am demonstrat că angajamentele României nu sunt doar promisiuni, ci fapte”, a adăugat Nazare.

Obiectivul României privind deficitul bugetar: reducerea sub 3% până în 2030

În contextul în care deficitul României a fost de 9,3% din PIB în 2024, autoritățile și-au propus reducerea acestuia sub 3% până în 2030.

„Este o performanță cu atât mai importantă în contextul în care România a pornit cu un deficit de 9,3% din PIB în 2024, pe care ne-am angajat să îl reducem sub 3% până în 2030. Faptul că deja vedem ajustări semnificative arată că direcția este corectă și credibilă. Dar la fel de important ca rezultatele este modul în care le obținem: cu stabilitate”, a explicat ministrul Finanțelor.

Totodată, oficialul a avertizat și asupra riscurilor instabilității politice de la noi din țară.

„Instabilitatea politică şi schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ piețelor și investitorilor, care ne afectează pe toți. România a câștigat un capital semnificativ de încredere în doar 10 luni – este esențial să nu o pierdem”, a mai spus ministrul.

Pentru finalul anului 2026, ținta de deficit este de 6,2% din PIB, iar prioritatea rămâne „dezvoltarea țării, echilibrul şi managementul responsabil al banilor publici”, a conchis ministrul Nazare.