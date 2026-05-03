Oana Țoiu, mesaj de Ziua Internațională a Presei: Informația corectă este oxigenul democrației

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj cu ocazia Ziua Internațională a Libertății Presei, subliniind rolul esențial al jurnalismului în funcționarea unor societăți democratice, făcând apel și la protejarea reporterilor de presiuni și intimidări.
ALEXANDRU DOBRE /MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
03 mai 2026, 16:08, Politic

Informația corectă este oxigenul democrației. Astăzi este Ziua Internațională a Libertății Presei și, de douăzeci de ani, spun în această zi că o democrație are nevoie de presă liberă pentru a supraviețui”, transmite Țoiu pe Facebook. 

Ministrul de Externe a punctat și modul în care presa și societate civilă impulsionează schimbarea politică și controlul democratic al instituțiilor. 

„Remarc un tipar care se repetă în întreaga regiune: societatea civilă și presa exercită o presiune constantă asupra politicienilor pentru a repara ceea ce nu funcționează și pentru a preveni folosirea puterii în detrimentul interesului public. Această presiune urmărește să prevină acapararea statului, asigurând o conducere prin mecanisme democratice care răspunde nevoilor cetățenilor”, spune Oana Țoiu. 

Ministrul a dezvăluit că, în cadrul vizitei comisarului european Michael McGrath în România, a susținut implementarea directivei Anti-SLAPP. 

„Am vorbit despre necesitatea ca jurnaliștii să poată spune adevărul fără a fi ruinați financiar. SLAPP-urile (procesele abuzive împotriva jurnaliștilor) nu sunt concepute pentru a fi câștigate în instanță; ele sunt menite să-i intimideze și să îi epuizeze pe cei care pun întrebări”, mai spune șefa diplomației de la București. 

„Presa de investigație din România a înregistrat succese importante în demascarea corupției în ultimii ani. Acest efort trebuie să continue cu forță, atât aici, cât și în regiune, reprezentând oxigenul vital pentru orice democrație”, mai spune Țoiu. 

