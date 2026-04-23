Oana Țoiu, atacă PSD: Am pus umărul să reparăm ce au stricat și tot ei se supără

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu (USR), a lansat critici dure la adresa Partidului Social Democrat după ce formațiunea a decis să retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Ministrul acuză declanșarea unei crize „scumpe și nenecesare”.
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
23 apr. 2026, 04:57, Politic

Oana Țoiu a început prin a amintit că USR este singurul partid din coaliție care nu a făcut parte din guvernele anterioare care au crescut excesiv deficitul bugetar. 

„Noi suntem singurii din această coaliție care am fi putut invoca greaua moștenire. Doar noi nu eram la masa deciziilor când s-au împrumutat pe generații și au lăsat bugetul praf, cu un deficit de aproape 10%, dar noi nu am făcut o campanie de arătat cu degetul. Am ales să facem altceva, să muncim”, se arată în mesajul publicat de Oana Țoiu, care a subliniat: „Am pus umărul să reparăm ce au stricat ”. 

Șefa diplomației a criticat atitudinea Partidului Social Democrat privind actul de guvernare. „Am trecut peste toate atacurile, chiar și cele mai de jos, peste toate jignirile, peste toate promisiunile încălcate între parteneri pe care ar fi trebuit să te poți baza în vremuri grele ”. 

„Am muncit umăr la umăr primind criticile oamenilor pe deciziile dificile ca și cum problema moștenită ne privea egal”, mai notează Țoiu care se întreabă retoric: „Și tot ei sunt supărați? Ce vreți totuși? Care este planul vostru de aici încolo după ce ați declanșat o criză scumpă și nenecesară?”. 

Ministrul a criticat atitudinea duplicitară a social-democraților: „Avem ședință de Guvern la ora 11.00 cu PSD tot la guvernare dar în același timp și cu PSD împotriva Guvernului. Noi vom fi la treabă, indiferent ce aleg ei să facă”. 

Criticile Oanei Țoiu vin după ce Partidul Social Democrat a votat într-o consultare internă retragerea sprijinului politic pentru premier. În cadrul procesului, 97.7% dintre social-democrați au considerat că Ilie Bolojan nu mai trebuie susținut. 

De asemenea, social-democrații au anunțat că dacă Bolojan nu își va depune mandatul, formațiunea își va retrage miniștrii din Guvern. 

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
CULTURA care înlocuiește pepenii și tomatele în România. Fermierii sunt obligați să facă schimbări
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Compania de stat aflată în insolvență de 17 ani care a adunat datorii de 597.000.000 de lei: „Iazuri de decantare cu potențial de metale rare”
Libertatea
Ce NU ai voie să faci de Sfântul Gheorghe. Tradițiile care spun că îți pot aduce ghinion tot anul
CSID
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Promotor