Oana Țoiu, atacă PSD: Am pus umărul să reparăm ce au stricat și tot ei se supără

Oana Țoiu a început prin a amintit că USR este singurul partid din coaliție care nu a făcut parte din guvernele anterioare care au crescut excesiv deficitul bugetar.

„Noi suntem singurii din această coaliție care am fi putut invoca greaua moștenire. Doar noi nu eram la masa deciziilor când s-au împrumutat pe generații și au lăsat bugetul praf, cu un deficit de aproape 10%, dar noi nu am făcut o campanie de arătat cu degetul. Am ales să facem altceva, să muncim”, se arată în mesajul publicat de Oana Țoiu, care a subliniat: „Am pus umărul să reparăm ce au stricat ”.

Șefa diplomației a criticat atitudinea Partidului Social Democrat privind actul de guvernare. „Am trecut peste toate atacurile, chiar și cele mai de jos, peste toate jignirile, peste toate promisiunile încălcate între parteneri pe care ar fi trebuit să te poți baza în vremuri grele ”.

„Am muncit umăr la umăr primind criticile oamenilor pe deciziile dificile ca și cum problema moștenită ne privea egal”, mai notează Țoiu care se întreabă retoric: „Și tot ei sunt supărați? Ce vreți totuși? Care este planul vostru de aici încolo după ce ați declanșat o criză scumpă și nenecesară?”.

Ministrul a criticat atitudinea duplicitară a social-democraților: „Avem ședință de Guvern la ora 11.00 cu PSD tot la guvernare dar în același timp și cu PSD împotriva Guvernului. Noi vom fi la treabă, indiferent ce aleg ei să facă”.

Criticile Oanei Țoiu vin după ce Partidul Social Democrat a votat într-o consultare internă retragerea sprijinului politic pentru premier. În cadrul procesului, 97.7% dintre social-democrați au considerat că Ilie Bolojan nu mai trebuie susținut.

De asemenea, social-democrații au anunțat că dacă Bolojan nu își va depune mandatul, formațiunea își va retrage miniștrii din Guvern.