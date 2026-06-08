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Eugen Tomac, despre măsurile Guvernului Bolojan: Acolo unde putem corecta lucrurile le vom corecta

Premierul desemnat al României, Eugen Tomac, a declarat că eventuale corecții ale măsurile fiscale adoptate de Ilie Bolojan ar putea fi realizate doar în urma consultării partidelor parlamentare, afirmând totuși că „este de bun simț să îți asumi lucrurile bune care s-au întâmplat până acum”.
Eugen Tomac, despre măsurile Guvernului Bolojan: Acolo unde putem corecta lucrurile le vom corecta
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
08 iun. 2026, 15:02, Politic
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„Chiar acum am avut o întâlnire la Partidul Național Liberal cu prim-ministrul Bolojan și colegii din PNL și cred că este de bun simț să îți asumi lucrurile bune care s-au întâmplat până acum și să le continui”, spune Eugen Tomac într-un dialog cu protestatarul Marian Ceaușescu (n.r. Moroșanu). 

Despre măsurile fiscale adoptate de Ilie Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, Tomac a spus eventuale corecții ar putea să fie făcute doar cu acordul partidelor politice. De asemenea, a recunoscut situația dificilă în care se află România. 

„Eu sunt unul responsabil și am intrat în această cursă și am acceptat această responsabilitate. Înțeleg dificultatea prin care trece țara și evident că acolo unde putem corecta lucrurile le vom corecta.  Anumite lucruri care pot fi corectate le voi face, dar asta discutând înainte și cu partidele pentru că este important să nu intrăm într-o zonă a populismului”, a declarat premierul. 

Eugen Tomac începe luni discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități. Acesta s-a întâlnit cu reprezentanții Partidului Național Liberal, declarându-se „încrezător”. 

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