Țoiu: Nu vom ceda în fața celor care își doresc putere fără responsabilitate

În urma consultărilor desfășurate la Palatul Cotroceni, ministra de Externe, Oana Țoiu, a publicat un mesaj în care a precizat membrii USR i-au transmis președintelui Nicușor Dan că nu vor ceda în fața celor care își doresc „putere fără responsabilitate”.
Sursă foto: Facebook / Oana Țoiu
Daiana Rob
22 apr. 2026, 22:32, Politic
„Astăzi i-am spus președintelui Nicușor Dan că noi, ca echipă, vom continua să construim curajos alături de parteneri politici care vin la muncă pentru acest scop, dar nu vom ceda în fața celor care își doresc putere fără responsabilitate”, se arată în mesajul publicat de Oana Țoiu, Ministra de Externe din partea partidului USR.
Țoiu a mai precizat că România are nevoie de oameni cărora „să le pese” de viitorul țării, și face o aluzie indirectă la adresa PSD, precizând: „unora nu le mai pasă de viitor, ci de nostalgia unei puteri pe care nu o mai au”. 
„Acum, însă, altora nu le mai pasă de viitor, ci de nostalgia unei puteri pe care nu o mai au. Și nu o mai au pentru că oamenii cinstiți nu îi mai tolerează”, spune Țoiu.
Reamintim că, în cadrul consultărilor desfășurate la Palatul Cotroceni, Dominic Fritz a precizat că membrii USR au avut o discuție „foarte lungă” cu președintele Nicușor Dan, în care și-au exprimat așteptarea ca PSD să nu blocheze programele SAFE, dar și PNRR. Fritz a mai precizat că se așteaptă ca mâine PSD să își retragă miniștrii.

