Nicușor Dan: „Scopul legii salarizării nu a fost să creștem salariile pentru toată lumea”. Adoptarea până la 30 iunie, „puțin probabilă”

Întrebat dacă acordul anunțat de Palatul Cotroceni, semnat de PSD, PNL, USR și UDMR pentru adoptarea legii salarizării până la finalul lunii iunie, mai are valoare, Nicușor Dan a spus că discuțiile continuă.

„În primul rând, discuția continuă, adică acel acord că partidele vor discuta pentru a găsi o propunere comună de legi, sau, în fine, o formă comună a legii, asta funcționează”, a declarat președintele.

„Scopul legii nu a fost să creștem salariile pentru toată lumea”

Nicușor Dan a afirmat că scopul legii salarizării a fost înțeles greșit în spațiul public.

„Pe de altă parte, și vreau să o spun cu responsabilitate, în spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu ăsta a fost scopul legii”, a spus șeful statului.

El a explicat că proiectul urmărește introducerea sporurilor și a diferitelor prevederi existente într-un cadru unitar.

„Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri, diverse acte normative care, prin influență politică, în ani de zile s-au dus pe diferite categorii, să le ducem toate într-o, așa cum îi spune o lege a salarizării unitare, și, prin asta, o parte din categoriile bugetare să rămână la echivalentul acela deja, nimeni să nu piardă, și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin”, a declarat Nicușor Dan.

„Bineînțeles că sunt o grămadă de discuții tehnice pe sporuri care devin salarii. Sper să ajungem să, într-un mod, structurat, să ajungem să rezolvăm toate aceste probleme tehnice în două luni și jumătate cât mai avem”, a afirmat președintele.

„Dar scopul legii salarizării nu a fost să creștem salariile pentru toată lumea”, a spus el.

Adoptarea până la 30 iunie, „puțin probabilă”

Întrebat dacă mai crede că legea salarizării va fi adoptată, Nicușor Dan a spus că este puțin probabil ca proiectul să treacă până la 30 iunie.

„Până în 30 iunie e puțin probabil să treacă. Însă, pentru PNRR, eu sunt convins că Parlamentul are disponibilitatea de a face o sesiune extraordinară. Eu îmi doresc această lege să treacă, da, într-o formă pe care să o agreăm cu toți”, a mai spus Nicușor Dan.