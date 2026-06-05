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Nicușor Dan: „Scopul legii salarizării nu a fost să creștem salariile pentru toată lumea”. Adoptarea până la 30 iunie, „puțin probabilă”

Președintele Nicușor Dan a declarat că legea salarizării nu a avut ca scop creșteri de salarii pentru toți bugetarii.
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Iulian Moşneagu
05 iun. 2026, 18:38, Politic
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Întrebat dacă acordul anunțat de Palatul Cotroceni, semnat de PSD, PNL, USR și UDMR pentru adoptarea legii salarizării până la finalul lunii iunie, mai are valoare, Nicușor Dan a spus că discuțiile continuă.

„În primul rând, discuția continuă, adică acel acord că partidele vor discuta pentru a găsi o propunere comună de legi, sau, în fine, o formă comună a legii, asta funcționează”, a declarat președintele.

„Scopul legii nu a fost să creștem salariile pentru toată lumea”

Nicușor Dan a afirmat că scopul legii salarizării a fost înțeles greșit în spațiul public.

Pe de altă parte, și vreau să o spun cu responsabilitate, în spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu ăsta a fost scopul legii”, a spus șeful statului.

El a explicat că proiectul urmărește introducerea sporurilor și a diferitelor prevederi existente într-un cadru unitar.

„Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri, diverse acte normative care, prin influență politică, în ani de zile s-au dus pe diferite categorii, să le ducem toate într-o, așa cum îi spune o lege a salarizării unitare, și, prin asta, o parte din categoriile bugetare să rămână la echivalentul acela deja, nimeni să nu piardă, și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin”, a declarat Nicușor Dan.

„Bineînțeles că sunt o grămadă de discuții tehnice pe sporuri care devin salarii. Sper să ajungem să, într-un mod, structurat, să ajungem să rezolvăm toate aceste probleme tehnice în două luni și jumătate cât mai avem”, a afirmat președintele.

„Dar scopul legii salarizării nu a fost să creștem salariile pentru toată lumea”, a spus el.

Adoptarea până la 30 iunie, „puțin probabilă”

Întrebat dacă mai crede că legea salarizării va fi adoptată, Nicușor Dan a spus că este puțin probabil ca proiectul să treacă până la 30 iunie.

„Până în 30 iunie e puțin probabil să treacă. Însă, pentru PNRR, eu sunt convins că Parlamentul are disponibilitatea de a face o sesiune extraordinară. Eu îmi doresc această lege să treacă, da, într-o formă pe care să o agreăm cu toți”, a mai spus Nicușor Dan.

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