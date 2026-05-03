Manda: Rolul presei rămâne esențial într-o societate democratică

Acesta le-a transmis un gând de apreciere „tuturor jurnaliștilor care își fac meseria zi de zi, cu responsabilitate și echilibru”, a scris europarlamentarul pe pagina sa de Facebook.

„Astăzi, de Ziua Mondială a Libertății Presei, transmit un gând de apreciere Rolul presei rămâne esențial într-o societate democratică: acela de a aduce în prim-plan subiectele care contează cu adevărat pentru oameni, de a reflecta realitatea și de a da voce preocupărilor legitime din societate”, a scris Manda.

Europarlamentarul PSD a precizat că în această perioadă marcată de provocări și de un flux continuu de informații, el crede mai mult ca oricând în importanța rigorii, „a contextului și a echilibrului în transmiterea mesajelor publice”.

Tot cu prilejul Zilei Libertății, reamintim că Ministerul Culturii le-a transmis un mesaj un mesaj de recunoștință și apreciere față de jurnaliștii care își fac meseria onest, atrăgând atenția, în același timp, că libertatea presei a înregistrat un declin în ultimul deceniu, și a făcut un apel la promulgarea unor acte normative care să protejeze independența presei.