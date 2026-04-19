Prima pagină » Politic » Ciprian Ciucu, despre parada Pride: „Vreau să trăiesc într-o societate liberă, nu una în care unii au voie și alții nu”

Ciprian Ciucu, despre parada Pride: „Vreau să trăiesc într-o societate liberă, nu una în care unii au voie și alții nu”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că susține dreptul tuturor cetățenilor de a se manifesta public, inclusiv în cazul evenimentelor de tip Pride, subliniind că deciziile privind organizarea acestora nu țin de voința personală a edilului.
Andrei Rachieru
19 apr. 2026, 20:39, Politic

„Asta nu ține de voința mea”, a afirmat Ciucu, în contextul unei discuții despre aprobarea unor astfel de manifestații.

El a respins ideea că un primar ar putea interzice arbitrar astfel de evenimente.

„Eu vreau să trăiesc într-o societate liberă și nu într-una în care un arbitrariu să zică că tu ai voie și celălalt nu are voie”, a spus Ciucu.

Primarul a insistat asupra faptului că dreptul la exprimare este garantat într-o democrație.

„Din punctul meu de vedere, orice cetățean poate să se exprime în orașul nostru. Este o capitală europeană”, a enunțat primarul.

În același context, Ciucu a subliniat că toate formele de manifestare publică trebuie tratate egal.

„Uite, de exemplu, biserica o să aibă o manifestație, o susținem. Dacă și persoanele care au altă orientare sexuală vor ca să se manifeste public, atâta timp cât trăim într-o democrație liberală, libertatea conștiinței este foarte importantă”, a mai spus edilul.

Edilul a precizat că singura condiție este respectarea normelor de conviețuire.

„Orice om are dreptul să protesteze, are dreptul să se manifeste, evident, în condiții absolut civilizate și decente. Nu se pune problema de altceva”, a conchis Ciucu.

