Raluca Turcan, despre imaginea publică a PNL: Am lăsat impresia că suntem la cheremul PSD

Deputata liberală Raluca Turcan a scris duminică, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că PNL a ajuns să aibă „o imagine publică de „breloc” al PSD” și că relaţia PNL-PSD din timpul guvernărilor comune din ultimii ani a fost o succesiune de compromisuri costisitoare.

„AMR: 2 zile. Două zile în care PSD poate decide dacă respectă direcţia de care România are nevoie. Dacă respectă regulile interesului public, nu pe cele ale interesului politic imediat. Dacă înţelege că PNL nu mai este manevrabil şi că am ales ferm drumul demnităţii şi al respectării deciziilor asumate. Relaţia PNL-PSD din timpul guvernărilor comune din ultimii ani a fost o succesiune de compromisuri costisitoare. Am făcut concesii care ne-au îndepărtat de oameni – în special de cei din mediul urban, de antreprenori, de cei activi, care ţin economia în picioare”, a scris Turcan pe Facebook.

Deputata liberală a mai adăugat faptul că PNL a creat impresia că este „la cheremul PSD”.

„Am lăsat impresia că suntem la cheremul PSD, iar acest lucru s-a văzut și s-a simțit până la firul ierbii. Am ajuns să avem o imagine publică de „breloc” al PSD. Poate că am tăcut prea mult atunci când unele decizii interne au fost convenabile pentru PSD. PNL şi-a amanetat viitorul electoral pentru o linişte de moment. A urmărit avantaje imediate, în loc să gândească strategic – ca un partid care aspiră la 30%, nu unul care se mulţumeşte cu 14%”, a mai scris Raluca Turcan în cadrul postării.

Ea a mai menționat și rezultatul obținut de PNL la alegerile europarlamentare din 2019, de 27%.

„Am câștigat cu un discurs clar, anti-PSD, cu o identitate asumată. Românii ne-au acordat încrederea exact atunci când am ales să fim noi înșine. Nu eram la masa PSD, ci alternativa la ea. De atunci, pentru PNL, lucrurile au mers în jos, până la alegerile prezidenţiale din 2024 şi 2025, când nici măcar nu am ajuns în turul al doilea”, a completat Turcan.

Marți, pe 5 mai, va fi dezbătută și votată moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan.