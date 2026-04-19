Raluca Turcan, reacție dură la atacurile liderului PSD Sibiu la adresa lui Bolojan: Limbajul grobian a devenit politica de partid la Sibiu

Deputata PNL Raluca Turcan a reacționat public la atacurile lansate de liderul PSD Sibiu la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că „insultele (…) vorbesc de la sine despre cum duce PSD lupta politică”.

Într-o postare pe pagina de Facebook, Raluca Turcan afirmă că „limbajul grobian a devenit politica de partid la Sibiu de foarte mulți ani de zile” și consideră că acesta este „motivul pentru care la Sibiu, PSD pierde tot timpul alegerile”.

Deputata PNL mai acuză organizația locală că „a făcut politica doar prin înjurături, atacuri suburbane, campanii plătite, semne ale neputinței și disperării”, subliniind că un astfel de comportament este incompatibil cu statutul orașului.

„Într-un oraș care a fost capitala europeană a culturii un astfel de limbaj nu ar trebui să existe. Nu ai cum să îți respecți alegătorii când îți pierzi complet măsura în spațiul public”, a precizat aceasta.

Ce a spus liderul PSD Sibiu despre Ilie Bolojan

Reacția Ralucăi Turcan vine după ce duminică, președintele organizației județene PSD Sibiu, Bogdan Trif, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că ar beneficia de o campanie coordonată de susținere în mediul online. Social-democratul susține că imaginea publică a acestuia ar fi „construită artificial”, iar reacțiile din mediul digital ar indica existența unei strategii organizate de comunicare.

„Conturi fără istoric, mesaje trase la șablon, intervenții coordonate din toate colțurile țării. Orice postezi, din orice zonă, în momentul în care apare numele lui, apar instant comentarii care îi apără imaginea și atacă orice critică”, a susținut liderul social-democrat.

De asemenea, liderul PSD Sibiu a criticat și politicile fiscale promovate de actuala guvernare, susținând că acestea ar afecta mediul economic.

„Creșterile de taxe, majorările de TVA și lipsa unor politici reale de stimulare economică pun presiune pe firme și cetățeni. Inflația crește, firmele românești sunt împinse spre insolvență sau faliment, iar oamenii suportă costuri tot mai mari”, a afirmat liderul PSD.