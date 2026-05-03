Dan Motreanu susține că PSD și AUR au interese comune: „Nu mai este o coincidență, este un tipar”

Într-o postare publicată pe Facebook, liderul liberal afirmă că PSD și AUR „sunt două fețe ale aceluiași sistem politic”, deși se prezintă public drept adversari. Potrivit acestuia, comportamentul politic al celor două formațiuni ar indica existența unui tipar de colaborare, manifestat atunci când interesele politice coincid.

Dan Motreanu face referire la alegerile prezidențiale din 2024, susținând că, în primul tur, George Simion ar fi beneficiat de voturi provenite din zona electoratului PSD, în urma unor „jocuri din culise”. De asemenea, liberalul critică poziționarea PSD din turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2025, când social-democrații nu și-au exprimat susținerea pentru Nicușor Dan.

Potrivit secretarului general al PNL, decizia PSD de a lăsa „votul liber” nu ar fi reprezentat o poziție neutră, ci un calcul politic menit să favorizeze indirect candidatura lui George Simion, în contextul în care o parte a electoratului PSD ar avea afinități mai apropiate de AUR.

În același mesaj, Motreanu afirmă că PSD și AUR au avut de-a lungul timpului inițiative politice comune, inclusiv moțiuni și voturi convergente în Parlament, sugerând că obiectivele celor două partide se intersectează frecvent. El invocă și transferul unor foști membri PSD către AUR, pe care îl consideră un indiciu suplimentar al apropierii dintre cele două formațiuni.

Liderul liberal susține că AUR nu reprezintă o alternativă autentică la PSD, ci un partid care radicalizează discursul public, contribuind totodată la menținerea actualului sistem politic. În opinia sa, PSD joacă rolul actorului politic „responsabil”, în timp ce AUR adoptă postura „rebelului”, însă rezultatul ar fi același: păstrarea influenței și controlului politic.

În finalul mesajului, Dan Motreanu afirmă că, dacă PSD și AUR acționează împreună pentru dărâmarea Guvernului, ar trebui să își asume public această colaborare și să formeze împreună o majoritate guvernamentală, asumându-și responsabilitatea pentru efectele politice și administrative ale unei astfel de alianțe.