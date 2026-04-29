Parlamentarii intrați pe listele POT ar putea să nu voteze moțiunea PSD-AUR, deși au semnat-o

Senatorii și deputații intrați în Parlament pe listele Partidului Oamenilor Tineri, reuniți acum în grupul parlamentar Uniți pentru România, anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, în lipsa unei soluții clare pentru guvernare. Este vorba despre 16 parlamentari, al căror vot poate deveni decisiv la scrutinul programat pe 5 mai.

Poziția vine după ce, cu o zi înainte, Anamaria Gavrilă a transmis că parlamentarii din grupul pe care îl coordonează au semnat moțiunea, dar a cerut ca PSD și AUR „să își asume guvernarea” înainte de vot. Mesajul marchează o distanțare față de inițiatorii demersului, în condițiile în care semnarea moțiunii nu garantează și votul pentru căderea Executivului.

Moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan a fost citită miercuri în plenul reunit al Parlamentului, iar dezbaterea și votul au fost stabilite pentru marți, 5 mai, de la ora 11:00. Votul va fi secret, cu bile. Documentul, inițiat de PSD, AUR și PACE – Întâi România, a fost semnat de peste 250 de parlamentari.

Miza votului este una strânsă. Pentru ca moțiunea să fie adoptată, este nevoie de 233 de voturi, reprezentând majoritatea parlamentarilor. În acest context, Guvernul Bolojan poate rămâne în funcție dacă cel puțin 22 dintre parlamentarii care au semnat documentul nu îl votează efectiv în plen.